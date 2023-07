Agguato nel parco a colpi di pistola 

Un agguato. A colpi di pistola. In pieno centro, nel parco S’Olivario, di fronte al municipio, dove in tanti, bambini compresi, cercavano refrigerio alla calura di queste sere. Poco dopo mezzanotte un giovane ha avvicinato due persone sedute in una panchina e pistola automatica in pugno ha esploso una serie di colpi. Luca Marongiu, 47 anni, di Decimoputzu, è stato colpito alle ginocchia; Daniel Pibiri, 36 anni, di Uta, al volto e all’addome.

L’autore dell’agguato è poi fuggito: i carabinieri, dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti, sono sulle sue tracce. I due feriti sono stati invece ricoverati al Brotzu di Cagliari e al Policlinico di Monserrato: non corrono pericolo di vita.

L’agguato

Ad armare la mano del giovane ricercato dai carabinieri e indagato per tentato duplice omicidio è stato un diverbio, stando a quanto emerge dal fitto riserbo degli investigatori. Dopo la lite, si sarebbe allontanato per poi tornare nel parco con una pistola automatica e far fuoco sugli avversari. I colpi, almeno cinque, forse sette, sono stati sparati da una distanza inferiore ai dieci metri. Lo confermano i bossoli ritrovati sull’asfalto, assieme alle numerose chiazze di sangue lasciate dai due feriti.

L’allarme è scattato subito dopo l’assalto: la zona è stata rapidamente presidiata dai carabinieri della stazione e dalle squadre dei militari giunte dal Comando di Iglesias. I due feriti sono stati trasportati dal 118 nell’ospedale Brotzu di Cagliari. a Luca Marongiu sono stati assegnati venti giorni di cura, mentre Daniel Pibiri, raggiunto dai proiettili al volto e all’addome, ne avrà per un mese.

Le indagini, avviate immediatamente, si sono subito indirizzate nella ricerca di un sospettato, che risulta irreperibile.

Lo sconcerto

Il parco, sede del Comune, proprio al centro del paese, comprende anche un’area giochi per bambini, che si trovava proprio nella traiettoria degli spari. Un fatto sconcertante, che il paese, non abituato a questi fatti di violenza, assolutamente inediti da queste parti. Ha creato sconcerto soprattutto il fatto che il parco, durante l’agguato, fosse frequentato da intere famiglie.

Ieri a Uta non si parlava d’altro. «La nostra comunità – ha detto il sindaco Giacomo Porcu – si è sempre contraddistinta per la sua serenità nel vivere e socializzare. Motivo per cui lo sgomento per questo fatto gravissimo è massimo, così come la volontà di tutti gli utesi di reagire mettendo in campo tutto l’impegno necessario a ribadire i sani valori che sono le fondamenta del nostro tessuto sociale».

