Agguato in piazza davanti al palco della festa di Orune 

Era tornato ad Orune per dare l’addio a un amico vittima di una grave malattia, e non poteva certo immaginare che, poche ore dopo quel funerale, ci sarebbe stata la sua tragica fine. È morto nel giorno di festa, ucciso a colpi di pistola davanti al palco pronto per Su Cossolu, Luca Goddi, 47 anni, di Orune, allevatore che da tempo risiedeva a Tanaunella, frazione di Budoni. Un omicidio avvenuto in pieno giorno, erano circa le 18 e 30, nella piazza del Mercato dove il palco è rimasto vuoto e silenzioso, e ogni celebrazione è stata sospesa. Nella piazza, solo il rumore nervoso del nastro dei carabinieri che delimita la scena del delitto e le bandierine scosse dal vento gelido.

L’agguato

La scena che si presenta ai soccorritori racconta un omicidio che pare più maturato per impeto, che un agguato premeditato. L’auto, una Golf blu scuro, è ferma sul lato destro della strada. Lo sportello dell’autista ha il cristallo infranto dai colpi di arma da fuoco. Dall’altra parte, invece, il vetro è completamente abbassato. Il corpo di Goddi, crivellato da diversi colpi di pistola, è riverso al posto di guida. Quando arrivano i soccorritori del 118 lui è ancora lì, lo estraggono dall’abitacolo. Purtroppo ogni tentativo di rianimazione è vano. Sull’asfalto il suo corpo. Tra il muro di un’abitazione e la serranda di un bar almeno un bossolo. Una decina di metri prima, a terra due bicchieri di vetro ancora colmi di birra. Nessuno sa nulla. Molti fratelli della vittima vivono in Toscana, già in passato Goddi aveva avuto problemi con la giustizia. Lascia un figlio.

Le indagini

Sul posto arrivano subito i carabinieri della stazione di Orune, seguiti poco dopo da quelli del Nucleo operativo del comando provinciale di Nuoro, guidati dal tenente colonnello Saverio Aucello, accompagnato dal magistrato di turno Ireno Satta. Gli uomini della Compagnia di Bitti, guidati dal tenente Fabrizio Ricciardi e dal luogotenente Giovanni Ciancilla, bussano alle porte delle case che si affacciano sulla piazza del Mercato. A terra si sistemano i cartellini che evidenziano tracce utili alle indagini, dentro l'auto sarebbe stato ritrovato almeno un bossolo, segno forse che chi ha sparato lo ha fatto da distanza molto ravvicinata. La notizia non ha conferme, come quella, circolata in paese, che gli abbiano puntato l'arma contro da un’altra auto. Nessuna certezza a cui aggrapparsi.

Il passato

Un delitto compiuto con modalità troppo particolari per il contesto, che potrebbe far pensare anche a un diverbio, magari nelle ore precedenti. Certo è che Luca Goddi era un volto noto alla giustizia. Alle Cortes del 2017, aveva puntato una pistola contro la sua ex. In un'altra circostanza, alla festa del Carmelo, quando due individui armati e incappucciati fecero irruzione in un bar scatenando il panico, lui (estraneo a quell'episodio) era stato ripreso da alcune telecamere mentre vagava in corso Vittorio, con in mano quella che per gli inquirenti era una pistola. Accuse che però erano cadute: era stato condannato a 9 mesi solo per minaccia a mano armata. Dal suo passato emerge un arresto nel 2009 assieme ad altre persone, con accuse per rapina a furgoni portavalori avvenute in Toscana, e molti anni prima, nel 1997, appena 21 enne, era stato condannato a cinque anni per una rapina al Banco di Sardegna di Monti. L’ultimo delitto ad Orune, nell’agosto del 2021. Mauro Antonio Carai era stato ucciso con diverse coltellate. A processo due vicini di pascolo, i gemelli Mauro e Giuseppe Contena.

