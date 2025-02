Agguato in panetteria, una vittima e un ferito gravissimo  

MILANO. Ha ancora molti aspetti da chiarire il delitto commesso da un uomo ieri pomeriggio in una panetteria in piazzale Gambara, dove un ragazzo ucraino è stato colpito mortalmente da alcuni colpi di pistola ed è stato ferito un suo giovane connazionale, poi ricoverato in condizioni gravissime. In quello che inizialmente era parso un tentativo di rapina e invece assume i contorni di un agguato un uomo ha seguito nel locale i due giovani, che hanno ordinato qualcosa da mangiare. Appena il titolare si è voltato ed è andato in cucina, sono stati esplosi i colpi. Il killer si è poi allontanato e ieri sera era ricercato dagli agenti della squadra mobile, mentre i loro colleghi della scientifica eseguivano i rilievi. Sul posto sono intervenute anche un’ambulanza e due automediche del 118. Il giovane ferito più gravemente è morto dopo l’arrivo al Policlinico. Il suo compagno, un 26enne, è stato ricoverato al San Carlo.

Poche ore prima sempre a Milano, al commissariato Lambrate, si era costituito un 24enne che ha chiesto di essere arrestato, spiegando: «Non sopporto più di fare rapine, arrestatemi». Ne aveva messe a segno cinque (tutte confermate dai titolari) fra negozi di cosmetici e di abbigliamento, tra il 14 ottobre 2024 e domenica scorsa.

RIPRODUZIONE RISERVATA