Agguato in campagna, 28enne ferito 

Simaxis. Uno sparo improvviso in una notte gelida. Una fucilata alle gambe, senza la possibilità di fuggire o chiedere aiuto. Davide Desogus, 28 anni, disoccupato, nella tarda serata di ieri è rimasto gravemente ferito alla periferia del paese. Il giovane è stato soccorso e trasportato al San Martino di Oristano in codice rosso per le ferite a un ginocchio. Sul tentato omicidio indagano i carabinieri di Oristano, l’ipotesi più probabile è che si tratti di un avvertimento. Desogus era stato coinvolto due anni fa in vicende legate al mondo dello spaccio di stupefacenti, era anche finito in cella.

L’agguato

Secondo la prima ricostruzione l’agguato sarebbe avvenuto alla periferia del paese, nelle vicinanze dell’ecocentro: là, in una strada di campagna che porta verso Palmas Arborea, Desogus è stato trovato ferito a pochi passi dalla sua auto. Forse stava rientrando alla macchina quando qualcuno lo ha raggiunto e colpito alle gambe con una fucilata. Una donna lo avrebbe notato riverso in strada e subito ha dato l’allarme. Sul posto sono arrivati il personale del 118 e i carabinieri: il 28enne è stato trasferito al San Martino, ha il ginocchio sinistro frantumato, nella notte è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Le indagini

I carabinieri hanno avviato subito gli accertamenti e raccolto ogni elemento che possa essere utile a far luce sul misterioso episodio. Nelle prossime ore sarà sentito nuovamente il giovane ferito, i familiari e verranno esaminati anche i filmati della videosorveglianza. Inoltre si scava nei contatti e nei rapporti di Desogus, che qualche anno fa era stato coinvolto in questioni di spaccio di stupefacenti.

L’ultimo arresto risale al 2021, quando insieme ad altre persone era stato arrestato nell’operazione congiunta fra carabinieri e polizia “Big Money”. L’aggressione di ieri sera potrebbe essere un avvertimento legato al mondo della droga, a debiti insoluti o ritardi nei pagamenti della merce.

