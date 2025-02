Agguato di camorra, due morti 

Napoli. Agguato ieri pomeriggio in via Vincenzo Janfolla, alla periferia nord della città, nel quartiere Piscinola, a poca distanza da Secondigliano. Due uomini, entrambi con precedenti penali, viaggiavano in moto quando sono stati affiancati da uno scooter. La Mobile, che sta svolgendo le indagini, ieri sera non aveva certezze ma è facile immaginare che anche il secondo mezzo avesse due occupanti, e che sia stato il passeggero ad aprire il fuoco sui due.

I controlli

Francesco Abenante, 34 anni, è morto sul colpo. Più tardi è spirato anche anche Salvatore Avolio, 32 anni, è stato soccorso dopo la sparatoria e trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli. Dopo il duplice omicidio omicidio il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto l’immediata intensificazione dei servizi di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine. La zona dell'agguato, alla periferia nord della città, è oggetto di frequenti operazioni ad “Alto Impatto”.

Gruppi in lotta

Fonti vicine alle indagini inquadrano l’agguato di via Janfolla come il primo delitto di camorra del 2025. Ieri pomeriggio il Corriere della Sera sottolineava come Abenante fosse fra i destinatari di ordinanza in un’inchiesta che ha colpito il gruppo Cifrone-Pecorelli e che un commerciante lo aveva riconosciuto come uno degli esattori che gli avevano chiesto per conto del clan un pizzo da mille euro al mese.

Anche nella biografia di Salvatore Avolio ci sono elementi che fanno inquadrare il delitto in una quadro più ampio, a cominciare dal fatto che fosse il fratello di Antonio Avolio, a sua volta assassinato nel 2021. Questo ultimo omicidio sembrava essere maturato in una situazione di forte tensione nella criminalità organizzata della zona, che vedeva gli equilibri e le gerarchie dei gruppi riassestarsi dopo che le inchieste, le attività investigative e le rivelazioni dei collaboratori di giustizia avevano azzerato le attività del clan Lo Russo, dalla cui crisi aveva avuto origine l’affermarsi del gruppo Cifrone e poi del gruppo Catone-Pecorelli. Proprio il recente arresto del latitante Oscar Pecorelli, catturato in Svizzera a fine gennaio, avrebbe reso più fluida e instabile la situazione.

