Dolianova.
21 ottobre 2025 alle 00:25

Agguato contro un autotrasportatore 

Ferito di striscio da un colpo d’arma da fuoco: chi ha sparato voleva uccidere 

È vivo per miracolo Roberto Isola, autotrasportatore di 45 anni, sfuggito domenica notte a un agguato nella sua abitazione in via Trieste a Dolianova, a meno di 100 metri dall’ex caserma dei carabinieri.

Un proiettile, sparato a pochi metri di distanza lo ha ferito di striscio a una spalla mentre dava un’occhiata al cortile interno dove si trova il contatore della corrente. Pochi minuti prima qualcuno, passando per un cantiere edile a fianco della sua abitazione, aveva provveduto a staccare la luce con l’obiettivo evidente di farlo uscire di casa.

Il piano

Un piano studiato nei minimi dettagli, fallito solo per la scarsa mira dell’attentatore, probabilmente a causa del buio. Chi ha sparato, a giudicare dalla dinamica, non voleva solo spaventare Roberto Isola. Il proiettile è passato a pochi centimetri dalla testa della vittima designata ferendola di striscio a una spalla senza ledere organi vitali.

I carabinieri

Il colpo d’arma da fuoco (ancora da stabilire se sia stato esploso con una pistola o un fucile) è stato sentito distintamente dai vicini che, capita la gravità della situazione, hanno dato subito l’allarme. Sul posto, quando mancavano pochi minuti alla mezzanotte, sono arrivate diverse pattuglie dei carabinieri e l’ambulanza del 118.

Roberto Isola, in evidente stato si shock, è stato medicato sul posto dai sanitari ma ha rifiutato di essere accompagnato al Pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

Le indagini

Un episodio dal movente oscuro. Roberto Isola vive a Dolianova da diversi anni insieme alla sua compagna. Una persona dalla fedina penale immacolata, mai un problema con la giustizia né, tanto meno, coi compaesani. Chi lo conosce bene lo descrive come persona gentile, educata, disponibile e amante degli animali.

Giudizio condiviso dai vicini di casa con i quali ha sempre mantenuto rapporti cordiali. I carabinieri indagano per tentato omicidio senza escludere nessuna pista. I militari dell’Arma hanno acquisito il materiale video girato dalle videocamere presenti nell’abitazione e nella zona circostante il luogo dell’attentato. Un fatto che ha scosso profondamente i vicini di casa e l’intera comunità di Dolianova che proprio domenica sera festeggiava la conclusione della rassegna “Dolia è” con centinaia di visitatori giunti da tutta la Sardegna nel centro del Parteolla per assistere alla sfilata delle maschere del carnevale sardo e agli spettacoli musicali della tradizione isolana. (red. pro.)

