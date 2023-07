Agguato contro la giornalista di Novaya Gazeta in Cecenia 

Mosca. È stato un vero e proprio agguato quello contro Elena Milashina e Aleksandr Nemov. Un attacco brutale, una vera intimidazione. Stando alle prime ricostruzioni, la giornalista e l’avvocato erano arrivati da poco in Cecenia in aereo e stavano andando a Grozny per seguire un processo ritenuto di matrice politica quando l’auto su cui viaggiavano è stata bloccata da 10 o 12 uomini armati e a volto coperto che li hanno picchiati ferocemente. «È stato un classico rapimento», ha spiegato Milashina, che da anni scrive di Cecenia per la prestigiosa rivista Novaya Gazeta, la stessa per la quale scriveva Anna Politkovskaya, la giornalista assassinata nel 2006 che denunciava la deriva autoritaria di Putin e gli abusi in Cecenia.

