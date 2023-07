Agguato a Orani, dieci anni di carcere ad Andrea Sedda  

Un sussulto soffocato dalla rabbia. Arriva dal fondo dell’aula del tribunale di Nuoro, quando il Collegio presieduto da Elena Meloni (a latere Alessandra Ponti e Caludia Falchi Delitala) pronuncia la stenza di condanna a 10 anni e sei mesi per Andrea Sedda, ritenuto responsabile del tentato omicidio del compaesano Salvatore Borrotzu, avvenuto a Orani nelle campagne di Nordule.

La mamma dell’allevatore è in fondo all’aula, sussulta. Si fa scappare un suono di disperazione per una pena severa, che stride con il sollievo pochi secondi dopo per l’assoluzione «per non aver commesso il fatto» arrivata per l’altro figlio, Angelo, anche lui imputato per quel tentato delitto e ieri assolto per il fallito agguato. Si chiude così il primo atto processuale su quella che poteva essere l’ennesima violenta tragedia nelle campagne del Nuorese, e che invece solo per una mera questione di fortuna, quel giorno, era il 15 marzo del 2020, in pieno lockdown, non ha portato altro sangue, altre croci. I pallettoni avevano solo sfiorato il viso della vittima designata, che secondo i carabinieri della compagnia di Ottana, una volta morto e non avendo altri parenti che potessero proseguire l’attività avrebbe lasciato spazio (questo sarebbe il movente) alle mire di espansione sui suoi terreni dei vicini di pascolo. Gli imputati erano difesi da Lorenzo Soro, Pasquale Ramazzotti e Gianfranco Careddu che hanno parlato di «indagini carenti». Borrotzu, parte civile con Francesco Stara, non era in aula. Presenti invece Andrea e Angelo Sedda per i quali il pm Giorgio Bocciarelli aveva sollecitato una condanna rispettivamente a 15 e 12 anni. Il fucile usato per il fallito agguato (per cui Angelo Sedda ha patteggiato la pena) venne ritrovato e sequestrato nei terreni dei Sedda. Nelle indagini emerse che un’auto simile a quella di Andrea Sedda venne vista il giorno dopo fermarsi sul luogo dell’agguato. Lì i carabinieri di Ottana, col metal detector, trovarono una borra, che i Ris dimostrarono essere stata esplosa dal fucile sequestrato ai Sedda. Nessuno, tranne Salvatore Borrotzu e i due allevatori presso i quali si era rifugiato, quel giorno sapeva dell’agguato.

RIPRODUZIONE RISERVATA