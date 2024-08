Agguato a fucilate sull’uscio di casa: 26enne in ospedale 

Due fucilate nella notte. Un agguato organizzato forse per regolare dei conti o per vecchie ruggini che poteva avere conseguenze ben più gravi per l’obiettivo scelto dai sicari, Matteo Ortu, 26 anni e qualche piccolo precedente alle spalle.

La dinamica

Erano in due, si sono presentati a casa della vittima nella zona di Acquas is margianis – poco distante dal cimitero comunale – tra l’una e le due del mattino di mercoledì, certi che in quel quartiere buio a quell’ora nessuno avrebbe notato i loro movimenti. Una volta raggiunta l’abitazione di Matteo Ortu i due uomini hanno suonato il campanello, poi si sono nascosti aspettando che il ventiseienne aprisse la porta e venisse allo scoperto. La pioggia di piombo lo ha investito non appena si è affacciato sull’uscio: uno dei proiettili non è andato a segno, ma l’altro lo ha centrato al gomito sinistro ferendolo gravemente. Così come si erano materializzate, le due figure avvolte nel buio che hanno assaltato l’abitazione di Matteo Ortu si sono dileguate. Il ventiseienne è stato soccorso dai medici del 118 e trasferito all’ospedale Brotzu di Cagliari dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico di urgenza.

Il sindaco

A condurle sono i carabinieri del Comando provinciale di Cagliari, arrivati sul posto dopo aver ricevuto la segnalazione: al momento nessuna ipotesi viene scartata, ma si scava nel passato del giovane preso di mira. I due che lo hanno fatto uscire allo scoperto per poi prenderlo a fucilate intendevano attraverso il pallettoni lanciargli un messaggio? O peggio, l’agguato doveva concludersi con la morte del ragazzo? Interrogativi che al momento non trovano risposta, anche perché Ortu non si è dimostrato particolarmente collaborativo con le forze dell’ordine. Il tentato omicidio di Matteo Ortu accende nuovamente i riflettori sul problema sicurezza a Capoterra, una cittadina di 24mila abitanti, terra di nessuno dopo il tramonto. Il sindaco, Beniamino Garau, è stato facile profeta: durante l’ultimo incontro del Comitato di sicurezza svolto in prefettura aveva chiesto una presenza delle forze dell’ordine più costante per fronteggiare la microcriminalità locale. «Non è accettabile che i cittadini perbene non si sentano al sicuro e a una certa ora rinuncino ad uscire di casa, mentre i delinquenti sono liberi di girare per strada. Il problema di Capoterra è lo stesso vissuto da tanti altri centri: qui lo Stato non è presente, una stazione con solo 11 carabinieri che fanno i turni non può garantire la sicurezza che chiediamo. I cittadini non si sentono sicuri, una presenza maggiore delle forze dell’ordine permetterebbe di fare prevenzione, invece qui l’unico strumento che viene utilizzato è quello della repressione, che però non serve a venire a capo del problema. Trovo inaccettabile, inoltre, che dopo quanto è accaduto il sindaco abbia saputo cosa fosse successo dai giornalisti e non direttamente dalle forze dell’ordine».

Reazioni

L’ex sindaco, Francesco Dessì, si dice preoccupato: «Non so cosa abbia scatenato una reazione simile, certo è che quanto è accaduto dimostra quanto il problema della sicurezza sia peggiorato». Il parroco di Capoterra, don Gianni Locci, parla di sacche di disagio sociale che spesso sfociano nella criminalità: «Molto di quello che accade è legato al mondo della droga, la disoccupazione crescente degli ultimi anni non ha fatto altro che peggiorare le cose».

