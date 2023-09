Agguato a Fonni, tenta la fuga inseguito e ucciso 

La prima fucilata esplosa a pallettoni, in via Antonio Marceddu, traversa di via Brigata Sassari, ha fallito il suo compito mortale. Giovanni Mureddu, in un attimo ha capito cosa stava accadendo. L’esplosione, i vetri dell’auto che si infrangono. È ferito. L’adrenalina gli concede una chance. Quel guizzo serve per sfuggire al suo assassino. Ma solo per un attimo. “ Crerio ” , così era conosciuto l’autotrasportatore di 49 anni di Fonni ucciso giovedì notte, scappa a piedi. Attraversa via Brigata Sassari, si getta giù verso una stradina in discesa che porta alla campagna. Scappa verso il buio, miglior alleato in quella disperata fuga lontano dalle pallottole dei killer. Una corsa che dura appena cinquanta metri. L’assassino lo insegue e lo raggiunge . Oppure un secondo killer lo attende in quella che poteva essere l’unica via di fuga, esplode altri due colpi. Questa volta usa una pistola. Mureddu cade a terra, l’ultima pallottola è quella fatale, alla testa. Qualcuno sente gli spari. Un passante scopre il corpo e chiama i soccorsi.

Risveglio di sangue

Il paese di Fonni, comunità laboriosa, ieri mattina si è risvegliato con la notizia dell’ennesimo omicidio in Barbagia. Un delitto compiuto nella notte di giovedì, alle 23, ma che è stato scoperto molti minuti dopo. Una notizia che in un paese solitamente fa il giro di ogni casa in un battibaleno. Ieri invece solo pochi hanno saputo, condiviso. Il delitto di fatto piomba in paese dopo le 7, con molte ore di ritardo. Il corpo dell’autotrasportatore a quell’ora ormai è già stato portato a Nuoro, a disposizione del medico legale che nel pomeriggio esegue l’autopsia.

La scena

Secondo i primi accertamenti, Crerio ieri era andato in via Brigata Sassari per sistemare due cose nei garage sotto la casa del fratello Alessandro, con cui svolgono l’attività di autotrasportatori terzisti. Ha parcheggiato dall’altra parte della strada il camion, un Iveco Rosso, carico di balle di erba medica che la mattina successiva avrebbe dovuto portare a destinazione. Quando è uscito si è diretto nella via laterale, dov’era parcheggiata l’auto, forse per fare rientro a casa in via Gobetti, dove abitava con gli anziani genitori. Mureddu stava entrando nella Fiat Sedici, l’auto del fratello. La vittima solitamente usava un’altra auto, una jeep. Qui il killer (forse due) ha aperto il fuoco da distanza ravvicinata con un fucile.

La fuga

Sul muro di cinta della casa dei vicini, i segni di cinque pallettoni, a terra il vetro infranto dei due finestrini dell’auto. Mureddu, ferito, tenta la fuga. Attraversa via Brigata Sassari, si butta giù in una discesa supera l’ultima casa. Davanti a lui alberi, la campagna e il buio. Il killer lo raggiunge e apre nuovamente il fuoco con una pistola. Forse perché il fucile si inceppa. Nessuno ha visto nulla. Qualcuno ammette: «Due colpi, abbiamo sentito due colpi». Anche la polizia arriva molto dopo, l’allarme scatta attorno alle 23 e 20. Ma il corpo di Mureddu è a terra già da dieci, forse venti minuti. È l’ipotesi più accreditata.

La testiomone

A dare l’allarme una testimone che passando in auto molti minuti dopo la presunta ora del delitto, si è ritrovata in terra il corpo dell’uomo. Per primi sono arrivati i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso e atteso le forze dell’ordine. I carabinieri subito dopo e poi l’arrivo di un’auto dal Commissariato di Gavoi, gli uomini della Squadra Mobile di Nuoro e il magistrato di turno, il sostituto Ireno Satta.La persona che ha fatto scattare l'allarme e ha rinvenuto il cadavere dell’autotrasportatore è stata sentita per diverse ore in mattinata dagli uomini della Squadra Mobile di Nuoro. Gli investigatori cercano di capire se abbia visto o sentito qualcosa nei momenti concitati del delitto. Sono stati anche acquisiti le immagini di diverse telecamere della zona, anche di un B&B poco distante da dove è iniziato l’agguato. Si cerca di ricostruire il percorso di fuga del killer.

