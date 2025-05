Agguati e la lunga scia di sangue 

Settembre 2021. Mese caldo e carico di tensioni. Il 18 è un sabato e Sandro Arzu viene ferito nelle campagne di Is Tancas, vicino alla fontana Sa Nuxi, zona sud-ovest dell’abitato di Arzana. Passano quarantotto ore e Mosè Cao scompare da Tortolì. Lo ritrovano cadavere il 22 novembre successivo dentro un pozzo nelle campagne di Pranu Mannu, a valle di Talana. Per gli inquirenti i due episodi, cui si aggiunge l’omicidio di Vincenzo Beniamino Marongiu, sono legati da un filo rosso che conduce al solito spaccio di droga.

Il giallo

Da novembre 2021 sono state diverse le persone sentite in merito all’omicidio di Cao, pregiudicato per reati di spaccio. Cos’è successo nel tardo pomeriggio del 18 settembre 2021 quando Cao è stato visto per l’ultima volta alla periferia ovest di Tortolì? Se lo chiedono gli inquirenti. Era arrivato con una maglietta Armani e pantaloncini in jeans. Gli stessi indumenti con cui è stato ritrovato il 22 novembre dentro il pozzo. L’operaio, che il giorno prima della scomparsa era stato in Tribunale per l’udienza di un processo a suo carico, era consapevole di dover incontrare le persone che lo attendevano sulla strada provinciale 27 oppure quella è stata una trappola che non gli ha lasciato scampo? È casuale che appena due giorni prima qualcuno abbia teso l’agguato a Sandro Arzu? Resta anche un altro nodo da sciogliere. Ovvero se la morte di Mosè Cao sia avvenuta a Pranu Mannu oppure in un’altra località e il cadavere sia stato occultato in seguito nel pozzo vicino alla Provinciale 56, a pochi chilometri dall’abitazione dell’operaio.

L’accusa

Cao e Marongiu avevano frequentazioni comuni nel territorio. Persone del posto che, dopo i due omicidi, sono state sentite dagli investigatori. L’ultimo atto di una sequenza da brividi è proprio l’omicidio di Marongiu per cui Sandro Arzu è ora rinchiuso a Uta insieme al parente Giampietro Deiana.

La ricostruzione di quel fatto è chiara agli inquirenti: prima che Sandro Arzu sparasse, i fratelli Roberto e Sergio, il nipote Gianluca (figlio di Sergio) e Piergiorgio Piras avevano a vario titolo presenziato al bar dell’hotel. Per l’accusa in veste di vedette. Piras e gli Arzu (Roberto, Sergio e Gianluca) sono in carcere a Lanusei, a disposizione dell’autorità giudiziaria. ( ro. se. )

