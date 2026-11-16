Gérard Depardieu conferma: rinuncia a ricorrere in appello nel processo per aggressioni sessuali a due donne durante le riprese di “Les Volets Verts” del 2021. La rinuncia rende definitiva la condanna in primo grado a 18 mesi di reclusione con la condizionale del 13 maggio 2025, in apertura del Festival di Cannes. «La giustizia si è espressa. Sono stato riconosciuto colpevole. Ne prendo atto e accetto questa condanna», scrive Depardieu in un comunicato dal titolo “J’entends” (“Capisco”), porgendo «scuse profonde e sincere» a coloro che «potrebbero averne sofferto». «Sui set, per molto tempo mi sono nascosto dietro la provocazione e la volgarità», prosegue, riconoscendo che le sue parole e «alcuni gesti» non sono «privi di conseguenze». Depardieu è stato riconosciuto colpevole di aver aggredito sessualmente Amélie, 54 anni, e Sarah (nome di fantasia), 34 anni, decoratrice e assistente regista nel film di Jean Becker, con l’obbligo di versare a entrambe oltre 10mila euro di danni e interessi. «Questa è la nostra vittoria. La accogliamo a testa alta, è definitiva», ha detto Amélie a France Presse.

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