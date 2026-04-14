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15 aprile 2026 alle 00:18

Aggressioni negli ospedali, la Uil Fp: «Casi in aumento» 

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«Sono state 143 le aggressioni ai danni del personale sanitario e socio-sanitario registrate nel biennio 2023/2024 nelle Aziende sanitarie dell'area metropolitana di Cagliari e del Medio Campidano. Una situazione inaccettabile che evidenzia una preoccupante esposizione a rischi di violenza fisica e verbale sul luogo di lavoro di tutti gli operatori».

Questa la denuncia di Mimmo Foddis, Massimo Marceddu e Fabio Sanna della Uil Fp che, attraverso il suo Centro studi e ricerca, ha stilato un accurato report sulle aggressioni avvenute tra il 2023 e il 2024. Lo studio è stato condotto su tre Asl dell'area metropolitana di Cagliari, più una del Medio Campidano (campione di 10.239 dipendenti) che contano il 40% dell’intero personale del servizio sanitario regionale pubblico della Sardegna.

Secondo la statistica le aggressioni avvengono soprattutto al Pronto soccorso: 49 casi, il 34,3% circa. Rischio elevato nelle aree psichiatriche e in quelle legate alle dipendenze: con 42 casi, il 29,4% circa. Importanti rischi anche nelle aree degenza con 35 casi, pari al 24,5% circa, dialisi con 11 casi , il 7,7 % circa. Circa il 40% degli episodi include una componente fisica, mentre il 57% si traduce in aggressioni verbali. Gli infermieri rappresentano la maggioranza delle vittime (45 %); al secondo posto ci sono figure esterne che lavorano nelle aziende sanitarie: 22 casi hanno visto coinvolte le guardie giurate, 2 delle vittime sono psicologi. Al terzo posto i medici con 22 casi pari al 18 % seguiti dagli Oss con 18 casi.

Secondo i sindacalisti la situazione «è allarmante: le istituzioni devono intervenire per frenare questo fenomeno dilagante e far cessare queste azioni intollerabili nei confronti di chi ogni giorno si prende cura delle persone». Senza cosiderare che si tratta solo della punta dell'iceberg: «Il dato è certamente sottostimato - denuncia la Uil Fp - visto che molti degli episodi non vengono segnalati. Il dato reale è di gran lunga maggiore».

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