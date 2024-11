Aggressioni e teppisti in centro 

Se non suona ancora l’allarme “malamovida” poco ci manca. I segnali di un crescente fenomeno purtroppo ci sono tutti. L’ultimo episodio di ieri, un’aggressione in pieno centro, arriva dopo i raid vandalici nel Centro intermodale e gli schiamazzi con urla e bestemmie davanti alla chiesa di Santa Chiara. Atti che generalmente vedono protagonisti adolescenti e che vengono compiuti nelle serate del fine settimana quando dovrebbe essere garantita, in centro ma non solo, una presenza più massiccia delle forze dell’ordine che vada oltre una pattuglia parcheggiata al lato della Torre di Mariano IV.

La rissa

Dopo che in piazza Roma era terminata da qualche ora la “Notte gialla”, organizzata da Coldiretti e Confcommercio con grandi protagonisti i macellai che hanno arrostito carne e le bancarelle con i mostra le prelibatezze a chilometro zero, i locali del centro storico stavano iniziando ad abbassare le serrande.

All’uscita di uno di questi, in via Diego Contini, un gruppo di ragazzi è stato aggredito da altri due giovani che poi si sono dati alla fuga. All’arrivo di una pattuglia dei carabinieri e di un’ambulanza, verso le 3.30, in due sono stati trasportati al pronto soccorso del San Martino per la cura di lievi ferite, e i militari hanno iniziato a raccogliere le prime testimonianze di quel che era accaduto. Da ricostruire non tanto la dinamica quanto il motivo che ha portato all’aggressione, oltre ovviamente all’identificazione dei ragazzi che per primi hanno alzato le mani.

Vandali

Il week-end appena concluso, per la prima volta da quando è stato inaugurato (giugno 2023), il Centro intermodale in via Ghilarza è rimasto chiuso da mezzanotte alle 3.30. La decisione presa dal Comune dopo l’ennesimo episodio vandalico accaduto nella settimana precedente. Bande di ragazzi, anche in questo caso presumibilmente all’uscita dai locali, che al posto di tornare a casa hanno deciso di spaccare arredi del Centro intermodale.

Episodi contro i quali l'amministrazione comunale ha deciso di chiudere la struttura per quattro ore al posto di chiedere maggiori controlli alle forze dell'ordine e magari potenziare il sistema di videosorveglianza.

Bande di minori

E resta inascoltata la protesta di molti proprietari di case tra via Duomo e l’area della chiesa di Santa Chiara, due delle zone dove sempre nel fine settimana orde di ragazzini maleducati offrono il peggio: alcol, droga e urla a non finire.

Anche in questo caso forse basterebbe qualche controllo mirato perché l’onda dei teppistelli si infranga definitivamente e non si ripresenti invece ogni fine settimana.

