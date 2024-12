Aggressioni e risse, la questura chiude la discoteca Soho 

L’ultima notte di sangue davanti alla discoteca Soho di via Newton appena sei giorni fa, quando tre giovani sono finiti all’ospedale dopo una lite furibonda durante la quale sono spuntati anche dei coltelli. Per questo il questore di Cagliari ha disposto la chiusura per quindici giorni del locale. Dall’inizio dell’anno, la chiusura temporanea per motivi di sicurezza è stata applicata in altre sei circostanze, a carico di esercizi pubblici del centro cittadino, del litorale del Poetto e della provincia. Il presupposto dell’applicazione dell’articolo 100 del testo unico di pubblica sicurezza, anche in assenza di dirette e concrete responsabilità in capo al gestore, resta la salvaguardia dell’ordine della sicurezza pubblica.

Il titolare della discoteca, Federico Cordeddu, contesta il dispositivo emesso da via Amat. «A me sta bene che si prendano provvedimenti, ma se la legge vale per tutti allo stesso modo. Ci sono stati casi più gravi in cui questa misura non è stata adottata, perché quindi da noi sì?». Per Cordeddu la competenza sull’ordine pubblico non è un suo problema. «Davanti a noi c’è piazzale comunale dove ci sono altre attività dove si ritrovano i ragazzi che non sono neanche entrati nel locale». Non sono mancati gli appelli. «Abbiamo chiesto più volte un presidio per darci un supporto, noi non possiamo intervenire su strada pubblica. Abbiamo fatto il possibile per evitare guai installando telecamere di sorveglianza e metal detector. La chiusura – aggiunge Codeddu – causerà ingenti danni economici, abbiamo annullato il veglione di Capodanno e altri appuntamenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA