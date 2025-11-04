VaiOnline
Carabinieri.
04 novembre 2025 alle 01:23

Aggressioni e minacce ai genitori pensionati: in carcere un 28enne 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La loro esistenza si era ormai ridotta nel subire minacce, offese e aggressioni fisiche ogni giorno, da parte del loro figlio. E alla fine i due pensionati, stanchi di subire gli atteggiamenti violenti, avevano sporto querela contro il familiare che li costringeva a vivere nel terrore di essere aggrediti. Tutto questo fino a domenica sera, quando i carabinieri della stazione di San Bartolomeo hanno bussato alla porta di casa della famiglia. Hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere al giovane di 28 anni, disoccupato cagliaritano già noto alle forze di polizia.

Il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale che ordina l’arresto indicava il reato di maltrattamenti in famiglia. I suoi genitori, stanchi delle continue angherie e percosse, avevano finalmente deciso di querelare il giovane denunciando una lunga serie di episodi di violenza domestica contraddistinti da minacce, offese e aggressioni fisiche. Le successive indagini hanno consentito di ricostruire un quadro indiziario grave, tale da indurre il giudice ad adottare nei confronti del giovane la misura restrittiva più severa.

Quando è stato rintracciato, l’uomo è stato accompagnato in caserma e, terminate le formalità di rito, trasferito alla Casa circondariale di Uta, dove sarà presto interrogato dal magistrato di turno.

L’operazione si inserisce nell’ambito della costante azione di prevenzione e contrasto alla violenza domestica svolta dai carabinieri del Comando provinciale, che continuano a garantire un presidio attento e tempestivo a tutela delle vittime e della sicurezza delle famiglie.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

La Lazio punisce un buon Cagliari

La squadra di Pisacane costruisce ma non segna, finisce 2-0 
Inchiesta

C’erano una volta i mandorli: «Distrutti da caldo e siccità»

A Sinnai si seccano oltre mille piante dei fratelli Pilleri 
Paolo Carta
Il focus

Crescere nei territori, la nuova sfida del M5S avvantaggia Solinas

Il consigliere regionale favorito rispetto alla senatrice Licheri 
Alessandra Carta
Orecchioni (Policlinico): ogni problema viene centralizzato. Mascia (Cimo): ricostruire la rete

Accessi impropri, Pronto soccorso in tilt

Il territorio non riesce a “filtrare”, fino al 40% di codici bianchi e verdi 
Cristina Cossu
Il caso.

Sorgono, il referto per una frattura? A dicembre

Giorgio Ignazio Onano
Regione

Scuola sarda, nuovi tagli «Per ogni aula in meno c’è un paese che muore»

Considerate a rischio 9 autonomie Ma il dg Feliziani: «Non sarà così» 
Sara Marci
Giustizia

Referendum, raccolta firme in Parlamento

Serve l’ok di 80 deputati e 40 senatori, poi le liste al vaglio della Cassazione 