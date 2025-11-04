Aggressioni e minacce ai genitori pensionati: in carcere un 28enne 

La loro esistenza si era ormai ridotta nel subire minacce, offese e aggressioni fisiche ogni giorno, da parte del loro figlio. E alla fine i due pensionati, stanchi di subire gli atteggiamenti violenti, avevano sporto querela contro il familiare che li costringeva a vivere nel terrore di essere aggrediti. Tutto questo fino a domenica sera, quando i carabinieri della stazione di San Bartolomeo hanno bussato alla porta di casa della famiglia. Hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere al giovane di 28 anni, disoccupato cagliaritano già noto alle forze di polizia.

Il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale che ordina l’arresto indicava il reato di maltrattamenti in famiglia. I suoi genitori, stanchi delle continue angherie e percosse, avevano finalmente deciso di querelare il giovane denunciando una lunga serie di episodi di violenza domestica contraddistinti da minacce, offese e aggressioni fisiche. Le successive indagini hanno consentito di ricostruire un quadro indiziario grave, tale da indurre il giudice ad adottare nei confronti del giovane la misura restrittiva più severa.

Quando è stato rintracciato, l’uomo è stato accompagnato in caserma e, terminate le formalità di rito, trasferito alla Casa circondariale di Uta, dove sarà presto interrogato dal magistrato di turno.

L’operazione si inserisce nell’ambito della costante azione di prevenzione e contrasto alla violenza domestica svolta dai carabinieri del Comando provinciale, che continuano a garantire un presidio attento e tempestivo a tutela delle vittime e della sicurezza delle famiglie.

RIPRODUZIONE RISERVATA