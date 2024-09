Aggressioni ai medici, carcere fino a 5 anni 

ROMA. Arresto obbligatorio in flagranza o in differita per chi compie atti di violenza contro i sanitari o danneggia beni destinati all'assistenza. Il Governo corre ai ripari con un decreto legge contro l'escalation di violenze negli ospedali, che ha visto negli ultimi mesi un aumento delle aggressioni fisiche contro il personale.

Il testo approvato in Consiglio dei ministri prevede la reclusione fino a cinque anni e multe fino a diecimila euro. L'arresto in differita, ma non oltre le 48 ore, è invece previsto laddove ci siano filmati o altre prove che attestino il reato. Non a caso nella prossima legge di bilancio l'esecutivo annuncia fondi per l'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle strutture. «Questi provvedimenti hanno un forte effetto deterrente», assicura il ministro della Giustizia Carlo Nordio: «È intollerabile che chi lavora con sacrificio in ambulatori e pronto soccorso venga malmenato, e che ambienti essenziali come quelli ospedalieri vengano devastati».

L’emergenza si è manifestata in modo particolarmente grave in questi ultimi mesi in Puglia, con varie violenze contro i sanitari soprattutto all’ospedale di Foggia, ma nelle settimane scorse si sono verificati degli episodi allarmanti anche in Sardegna, tra cui l’aggressione a Cagliari al medico di base Roberto Sollai, nel suo ambulatorio a Pirri

RIPRODUZIONE RISERVATA .