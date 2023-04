Aggressioni agli agenti : «Pene certe e più severe» 

«La legislazione non tutela alcune categorie di lavoratori. Per questo saremo in piazza del Carmine per una raccolta firme che possa modificare la legge, prevedendo pene severe per chi aggredisce medici, infermieri, insegnanti, professori, autisti e poliziotti». Lo annunciano la Cisl e il Siulp, sindacato di Polizia: appuntamento il 18 aprile dalle 11.

Una scelta non casuale quella di piazza del Carmine, luogo da sempre delle famiglie ora diventato simbolo dello spaccio e della criminalità. Proprio qui recentemente c’è stata la feroce aggressione a tre agenti della Squadra mobile impegnati in un’operazione antidroga. «Questa ennesima aggressione ai poliziotti della questura di Cagliari, impegnati in un’azione di polizia giudiziaria, ha dimostrato che la legge è lacunosa e poco efficace». Le azioni violente contro le cosiddette categorie di lavoratori del “helping profession” sono in media otto al giorno. E il 65 per cento dei reati rimane impunito, evidenziano Cisl e Siulp. «Queste genera nei delinquenti l’errato convincimento che non ci saranno delle punizioni». Da qui la proposta: «Una legge di iniziativa popolare che preveda la detenzione immediata, ovvero l’affidamento ai servizi sociali se non recidivo, a chi aggredisce personale in uniforme e incaricati di servizi di pubblica utilità». (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA