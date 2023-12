Aggressione sessuale vicino alla stazione,  condannato a sei anni 

È stato condannato a 6 anni e 3 mesi di carcere con l’accusa di aver aggredito, palpeggiato e provato a violentare una donna di 57 anni in via Maddalena, a poca distanza dalla stazione dell’Arst, una sera di dicembre dello scorso anno. Il 34enne di origini segalesi era stato arrestato quasi subito dai carabinieri: ieri è stato riconosciuto colpevole di tutte le accuse dai giudici della Prima sezione penale del Tribunale.

Dopo aver avvicinato la vittima diretta alla stazione degli autobus, il giovane l’avrebbe aggredita, molestata, palpeggiata in tutto il corpo infine trascinata – tirandola per i capelli – verso un luogo appartato, prendendola a pugni nel tentativo di abusare sessualmente di lei. Il presunto aggressore era poi stato bloccato e arrestato dai carabinieri, dopo l’allarme dato da un vigilante e da altre persone che hanno udito le urla e le richieste d'aiuto della vittima.

Il 34enne era finito direttamente in carcere oltre che per violenza sessuale anche per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. La donna, prima dell’alba, stava andando a prendere il pullman che l'avrebbe condotta al lavoro, in un paese del Medio Campidano. L’aggressore – secondo la ricostruzione – l’avrebbe afferrata alle spalle, trascinandola in un luogo nascosto a suin di pugni. A seguire l’arresto erano stati i carabinieri della stazione di San Bartolomeo. I giudici ieri hanno accolto le richieste del pm Giangiacomo Pilia e degli avvocati di parte civile; Gianfranco Piscintelli per la vittima ed Elisabetta Magrini per l’associazione Angeli nel Cuore.

