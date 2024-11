Aggressione sessuale: due in carcere 

Due settimane fa era intervenuta in difesa di due amiche minorenni, importunate pesantemente da due giovani stranieri, ed era stata palpeggiata e aggredita per tentare di portarle via una collana. Vittima, una ragazza appena diciottenne. Per quei gravi fatti, avvenuti di notte nelle scalinate della chiesa di Sant’Anna in via Azuni, sono finiti in carcere due algerini. Il primo, Aimane Mahyaoui, 26 anni, accusato di violenza sessuale, è stato sottoposto a fermo qualche giorno fa dagli investigatori della Squadra Mobile che hanno svolto le indagini, e accompagnato in carcere a Uta. Il secondo, Zakaria Nemis, 28 anni, è stato rintracciato dagli stessi poliziotti in collaborazione con i colleghi della Mobile di Sassari, a Trinità d’Agultu, in Gallura, perché destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per la violenza sessuale, ma anche per tentata rapina e lesioni in concorso.

La svolta

Una vicenda, quella avvenuta nella notte tra sabato 9 novembre e domenica 10, che aveva destato scalpore e preoccupazione. Subito dopo l’aggressione, la vittima aveva ottenuto soccorso da una psicologa del team degli operatori di strada dell’Ifos, presente nella zona tra via Azuni e piazza Yenne. Immediata la segnalazione di quanto successo alla Polizia. Così, dopo i primi accertamenti svolti dagli agenti delle volanti, erano iniziate le indagini da parte degli investigatori della sezione reati contro la persona della Squadra Mobile, coordinati dal dirigente Emanuele Fattori e dalla vice Veronica Madau. Grazie a diverse testimonianze ma anche a delle immagini su dei telefoni cellulari, è stato possibile risalire ai due giovani algerini, richiedenti asilo. Il primo è stato individuato nel centro di accoglienza di Monastir e nei giorni scorsi fermato su iniziativa dei poliziotti e portato in carcere a Uta. Più complicato arrivare al secondo. Le ricerche non sono state semplici. Poi una volta individuato dove stava vivendo (in un centro del nord Sardegna) è stata emessa l’ordinanza di custodia cautelare a firma del gip Michele Contini su richiesta del pm Mario Leo. Rintracciato in un centro di accoglienza a Trinità d’Agultu, è stato portato nel carcere di Bancali.

Convalida

Mahyaoui, assistito dall’avvocata Alessandra Macino, è stato sentito dal giudice che ha convalidato il fermo in carcere. Nemis (difeso da Marco Perra) sarà sentito domani dal gip per l’interrogatorio di garanzia. Oltre alla denuncia della vittima, sono emerse testimonianze che hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti di entrambi i giovani algerini.

