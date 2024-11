Aggressione sessuale davanti alla chiesa: tre ragazze sotto choc 

Una serata di divertimento si è trasformata in un incubo per tre ragazze cagliaritane poco più che diciottenni. Sedute nelle scalinate della chiesa di Sant’Anna, nella notte tra sabato e domenica sono state raggiunte da due giovani – stranieri, secondo le prime testimonianze raccolte dalla Polizia – che hanno iniziato a provocarle. Poi i due sono passati ai fatti. Hanno iniziato a palpeggiare le giovanissime. Un’aggressione sessuale proseguita nonostante i tentativi di difesa da parte delle vittime. Anzi: uno dei giovani ha anche afferrato una bottiglia in vetro, minacciando le ragazze. Poi la fuga, mentre le diciottenni sono riuscite a dare l’allarme. Su quanto accaduto, dopo il primo intervento degli agenti delle volanti, sono in corso le indagini da parte degli investigatori della Squadra Mobile. I due giovani, ancora da identificare, sono accusati di violenza sessuale.

Il racconto

Purtroppo un’altra gravissima vicenda avvenuta nel fine settimana, oltre al pestaggio della famiglia in via Mameli per questioni di viabilità. Le vittime, in un primo momento, hanno trovato aiuto in una psicologa del team degli operatori di strada dell’Ifos, presente nella zona tra via Azuni e piazza Yenne. Dopo l’iniziale ascolto e rassicurazione, sono state chiamate le forze dell’ordine. Sono così arrivate gli agenti delle volanti: hanno raccolto le testimonianze delle ragazze, e ricostruendo una descrizione dei due giovani sotto accusa. Il racconto delle vittime è stato preciso: l’arrivo dei due, l’approccio pesante, gli apprezzamenti e poi i palpeggiamenti, diventati vera aggressione sessuale alle ragazze che hanno provato a reagire. Una sarebbe stata anche schiaffeggiata. Poi i giovani sono andati via. Ma le indagini della Squadra Mobile, sotto il coordinamento del dirigente Emanuele Fattori, sarebbero vicine a una svolta.

