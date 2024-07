Aggressione sessuale a una coppia, il pm chiede 2 anni 

Due anni e dieci mesi per Amine Khemissi, due anni e otto mesi per Mohamedymen Dkhili: sono le richieste del pubblico ministero alla fine della discussione sui fatti avvenuti ad Arzachena nel dicembre 2023. Secondo la Procura di Tempio, i due uomini di nazionalità tunisina avrebbero avvicinato una coppia di giovanissimi e quindi si sarebbero resi protagonisti di un'aggressione a sfondo sessuale. Per il pubblico ministero non ci sono dubbi, la responsabilità di Dkhili e di Khemissi è piena e provata dai risultati delle indagini effettuate dai carabinieri di Arzachena e dai colleghi del reparto territoriale di Olbia. Stando alla descrizione del capo di imputazione, l'obiettivo dei due sarebbe stata una ragazza di Arzachena che, probabilmente, è stata anche seguita prima della presunta aggressione. Con lei c'era il fidanzato che sarebbe stato pesantemente minacciato mentre uno dei due uomini cercava di abusare dell'amica. Il difensore di Dkhili e di Khemissi, il penalista Giampaolo Murrighile, ha chiesto invece l'assoluzione piena dei suoi assistiti e, in subordine, la derubricazione del reato. Processo celebrato con il rito abbreviato, la coppia delle presunte vittime si è costituita parte civile con gli avvocati Daniela Peru e Antonello Desini. La sentenza a settembre. (a. b.)

