Aggressione, patteggiano due anni 

Avevano aggredito il capitano dei carabinieri di Lanusei sulle strade di Elini. Adolfo Sulis, 37 anni, e Simone Usai (22), entrambi di Elini, hanno patteggiato 2 anni di reclusione (con sospensione condizionale della pena e contestuale risarcimento) a conclusione dell’udienza di martedì al Tribunale di Lanusei davanti al gup Nicole Serra. I due imputati, assistiti dagli avvocati Fabrizio Demurtas (Usai) e Gisella Piras e Marcello Murino (Sulis), erano accusati dei reati di violenza privata pluriaggravata, lesione pluriaggravata e danneggiamento. Nel procedimento l’ufficiale, Giuseppe De Lisa, che il 31 agosto scorso ha concluso il suo mandato in Ogliastra, si è costituito parte civile con l’avvocato Davide Burchi, sindaco di Lanusei.

La sentenza

Si è chiusa con un doppio patteggiamento la vicenda dell’aggressione del capitano De Lisa, all’epoca dei fatti comandante della compagnia di Lanusei. La decisione del giudice è il risultato di un accordo preliminare fra il pm Valentina Vitolo e gli avvocati Demurtas, Piras e Murino sull’affermazione di colpevolezza e sull’entità della pena ai loro assistiti. In sede di indagini, che la Procura aveva delegato ai carabinieri della compagnia di Lanusei, fondamentali per la ricostruzione del fatto erano state anche le telecamere installate sulle strade del paese e i racconti dell’ufficiale.

Il fatto

L’episodio risale al 16 giugno scorso. Il capitano era libero dal servizio e transitava lungo via Deledda alla guida della sua moto. Dopo essersi qualificato, aveva chiesto ai clienti di un bar di spostare alcuni mezzi che ostacolavano la circolazione. I rispettivi proprietari avevano assecondato la richiesta. Invece Sulis e Usai avevano inseguito in macchina l’ufficiale. Lo avevano raggiunto e con l’auto avevano speronato la moto che si era ribaltata. I due lo avevano colpito con calci e pugni e danneggiato la moto. La pronta reazione dell’ufficiale aveva fatto desistere i due aggressori, che si erano dileguati. Dopo le prime cure ricevute in ospedale, il capitano era rientrato in servizio e aveva coordinato le ricerche sfociate nell’identificazione dei responsabili. Sulis e Usai erano stati rintracciati e arrestati dai militari della stazione di Ilbono, del nucleo operativo e radiomobile, coadiuvati da tutto il personale della compagnia.

