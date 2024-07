Aggressione, l’accusato si difende 

Ha respinto le accuse, pesatissime, di lesioni e rapina, affermando con delle dichiarazioni spontanee nell’interrogatorio di garanzia davanti al gip del tribunale di Nuoro, Alessandra Ponti, di essersi difeso dopo essere stato aggredito con un pugno dall’anziano che era in compagnia di un amico. È tutta un’altra verità quella raccontata da Francesco Cusinu di 26 anni, raggiunto insieme a Davide Sanna, dalla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per aver aggredito lo scorso 15 luglio davanti a un circolo di viale Repubblica un anziano e cui gli ha sottratto il portafoglio. Ai due, difesi da Annamaria Musio e Marco Piredda, non è stato trovato addosso il portafoglio. L’anziano dopo un battibecco avrebbe colpito Cusinu. Poi il parapiglia con l’anziano che una volta a terra sarebbe stato colpito da calci e pugni. (f. le.)

