Aggressione in ospedale,  i sindacati: posto di polizia aperto anche la notte 

Allarme sicurezza in Pronto soccorso e medici di famiglia pronti a proclamare lo sciopero e a dimettersi. Per la sanità oristanese i problemi sembrano non finire mai come è stato evidenziato due giorni fa durante il dibattito pubblico del Comitato per il diritto alla salute che insiste sulla necessità di difendere la sanità pubblica.

Sicurezza

Dopo l’episodio di venerdì mattina quando un uomo ha minacciato e aggredito uno dei medici “in affitto” del Pronto soccorso, il segretario provinciale Cimo Giampiero Sulis, oltre a esprimere solidarietà al collega, sollecita l’apertura del posto fisso di polizia giorno e notte. «È indispensabile potenziare i servizi di salute mentale sul territorio – va avanti – l’autore del gesto di venerdì era noto sia in ospedale che alle forze di polizia come soggetto problematico e non si può pensare di lasciare i medici sempre soli in trincea. Cos’altro deve accadere? Fortunatamente è accaduto in ospedale dove c'erano altri sanitari e non in una guardia medica». Il pensiero va a Roberta Zedda, uccisa 20 anni fa, mentre era di turno in guardia medica a Solarussa. Dalla Questura intanto fanno sapere che gli agenti stanno svolgendo accertamenti per fare chiarezza sull’accaduto mentre al momento non è possibile ampliare il servizio del posto fisso per mancanza di personale ma da luglio qualcosa potrebbe cambiare. Sul caso è intervenuto anche il presidente nazionale Simeu, Fabio De Iaco. «È l’ennesimo episodio, è necessario mettere in atto tutte le soluzioni per garantire la sicurezza».

Medici di base

I medici di medicina generale, intanto, ieri mattina si sono riuniti in un’assemblea straordinaria per decidere le azioni dopo i tagli in busta paga da parte della Asl 5. Il segretario Peppino Canu fa sapere che martedì è convocato il comitato aziendale e «se non ci saranno riscontri alle nostre richieste, siamo pronti allo sciopero. Una trentina di colleghi addirittura potrebbe dimettersi». ( v.p. )