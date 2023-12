Aggressione in centro, giovane ferito 

Un’aggressione è avvenuta ieri in centro a Terralba, con l’intervento degli operatori del 118. Un giovane è stato aggredito e, subito soccorso, è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano. Per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazione, visto che è stato classificato con un codice verde.

Secondo le notizie filtrate, ci sarebbe stata una lite in centro e qualcuno avrebbe utilizzato un coltello che poi ha ferito il giovane, per fortuna in modo superficiale. Tanto che il giovane ha tentato la fuga per mettersi al riparo. A quel punto è scattato l’allarme ed è stato chiesto l’intervento del 118. Gli operatori sono arrivati nel giro di pochissimo tempo e hanno prestato le prime cure al ferito. Successivamente il giovane, però, è stato trasportato all’ospedale di Oristano.

Sull’episodio sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’aggressione.

