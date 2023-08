Aggressione in carcere con una lametta: bloccato un detenuto 

Con una lametta ha minacciato gli agenti e cercato di aggredire l’ispettore di sorveglianza. Alla fine, a fatica, i poliziotti sono riusciti a bloccare il detenuto al termine di una nuova difficile giornata nel carcere di Uta. L’ennesimo episodio, come denuncia il sindacato autonomo della Polizia Penitenziaria, «in un carcere in cui la situazione è sempre più critica, con aggressioni agli agenti, super lavoro e momenti di grandi tensioni».

Questa volta ad agire è stato un detenuto protagonista, in passato, di altri episodi simili. «Non voleva rispettare i regolamenti interni e, in particolare, la scintilla è stato il suo rifiuto di trasferirsi in un altro reparto del carcere in quanto nello stesso aveva creato non pochi problemi», sottolinea Luca Fais, segretario regionale del sindacato autonomo Polizia Penitenziaria. «Gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo, togliendogli la lametta che impugnava. Ma l’uomo ha creato dei bastoni rompendo gli arredi della cella, continuando così a minacciare i poliziotti. Il detenuto in questione non è nuovo a simili episodi ed anche per questo il Sappe chiede agli uffici del provveditorato regionale di Cagliari e del dap il suo trasferimento ed interventi efficaci a tutela del personale».

Per il sindacato la situazione è al limite. «Nonostante la carenza di personale, pochi giorni fa gli agenti della Polizia Penitenziaria ha effettuato il sequestro di droga denunciando un familiare che ha portato la sostanza stupefacente in carcere». (m. v.)

