Aggressione e lesioni, due denunce 

Tentata aggressione a mano armata e lesioni aggravate: sono le accuse a carico di Mirko Cani, trentaquattrenne di Narcao e e Roberto Pitzalis che due sere si sarebbero resi protagonisti di una furiosa lite che solo per fortuna non si è chiusa con conseguenze gravi. È accaduto poco prima delle 18 nel piazzale di un supermercato nella periferia nord della città. Secondo una prima ricostruzione i due avrebbero litigato, uno armato di coltello, che non sarebbe riuscito a usare e l’altro che avrebbe sferrato la bottiglia sulla testa dell’avversario provocandogli ferite tali da lasciare parecchio sangue nel piazzale. L'uomo è stato soccorso dal personale 118 dell'Auser che ha provveduto ad accompagnarlo al vicino Pronto soccorso Sul posto immediato l’arrivo della volante del Commissariato di polizia di Carbonia che ha fermato Cani che si trovava ancora nella zona. Sul posto in supporto anche gli agenti della radiomobile dei carabinieri di Carbonia. Per i due è scattata la denuncia. (red. sul.)

