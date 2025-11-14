Aggressione: due assolti, l’amico patteggia 

Si è chiusa davanti al gup del Tribunale di Nuoro, Alessandra Ponti, una parte dell’inchiesta sull’aggressione avvenuta la notte del 26 dicembre 2022 fuori dal disco-pub Kill Time di Nuoro. A far partire la vicenda una presunta molestia ai danni di una minorenne, amica di Mario Rodriguez, Andrea Basolu e Mattia Delogu. Secondo gli atti, la giovane aveva confidato agli amici l’episodio avvenuto nel locale.

I tre erano usciti per cercare l’autore della molestia, ma avevano trovato soltanto un amico del presunto responsabile, che nel frattempo aveva già lasciato il locale. Da quel confronto era scaturita l’aggressione: a colpirlo fu Mario Rodriguez, mentre le posizioni di Basolu e Delogu sono state successivamente riviste dal giudice. Resta invece ancora aperta l’indagine relativa alla presunta molestia, origine dell’intera vicenda.

Nel corso dell’udienza, Rodriguez, assistito da Angelo Manconi, ha patteggiato un anno di reclusione. Andrea Basolu, difeso dall’avvocato Angelo Magliocchetti, è stato assolto, così come Mattia Delogu, rappresentato dall’avvocato Gianni Falchi. Erano contestate le lesioni personali aggravate: la vittima aveva riportato fratture al volto e alla tibia con prognosi superiori ai quaranta giorni.

