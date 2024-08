Aggressione con spranga, individuata l’auto usata dai responsabili 

L’auto con a bordo i due uomini, ritenuti responsabili del pestaggio con spranga a Pirri di venerdì pomeriggio, è stata individuata: si tratta di una vettura di quelle a noleggio a lungo termine. Dunque le indagini dei carabinieri della compagnia di Cagliari dovranno accertare chi fossero il conducente e il passeggero, poi scesi dal mezzo per affrontare i quattro giovani, due di questi feriti (uno finito in ospedale per un trauma cranico).

I militari sono al lavoro anche per cercare eventuali filmati di quanto accaduto. Non solo immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona ma anche eventuali riprese fatte con i telefoni cellulari. Grazie alle testimonianze è stato possibile intanto risalire alla vettura usata dai due uomini, accusati di aver aggredito i quattro giovani al termini di una discussione per questioni di viabilità. Forse per una precedenza mancata, due auto hanno rischiato un incidente. Sono volati insulti e gestacci. I due uomini a bordo di una Land Rover hanno così inseguito una Marcedes per dare una lezione ai quattro giovani. Un primo contatto c’è stato in via Cadello. Poi in via del Canneto l’aggressione con tanto di spranga (poi sequestrata). (m. v.)

