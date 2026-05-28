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Terza Categoria.
29 maggio 2026 alle 00:25

Aggressione all’arbitro, 5 anni di squalifica 

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Una sanzione esemplare: 5 anni di squalifica. È quanto ha deciso il Giudice Sportivo per il giocatore che sabato scorso, in una partita di Terza Categoria, ha aggredito l’arbitro con uno schiaffo al volto e una spinta. Dato che il direttore di gara è minorenne, per tutelare la sua identità il giornale non pubblica né i suoi dati né quelli delle squadre coinvolte e del giocatore, che resterà fermo fino al 23 maggio 2031.

Il minimo, nei casi di condotta violenta verso gli arbitri, è di 2 anni di squalifica. In questo caso, le aggravanti segnalate dal Giudice Sportivo sono tante. A partire dal fatto che il giovane arbitro, «il giorno seguente, a causa dell’acuirsi del dolore, si recava al Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari dove, sottoposto ad accertamenti sanitari, gli veniva diagnosticato un “trauma facciale da contusione da schiaffo a sn in riferita aggressione”». Per lui prognosi di 6 giorni di cure.

La ricostruzione

I fatti sono avvenuti sabato scorso a Usini nell’ultima giornata del Girone F. Stando al Giudice Sportivo, è successo al 60’ sul punteggio di 3-2 per la squadra del responsabile dell’aggressione. Il giocatore, appena espulso, «colpiva l’arbitro con un violento schiaffo al volto e, successivamente, lo spingeva con forza al petto con entrambe le mani, facendogli perdere l’equilibrio».

L'aggressione ha provocato all'arbitro «uno stato di shock, ansia e turbamento», tanto che, «non trovandosi più nelle condizioni psico-fisiche necessarie per proseguire la direzione dell’incontro, disponeva la sospensione definitiva». Anche per questo, la società di appartenenza del tesserato ha avuto lo 0-3 a tavolino e 2 punti di penalizzazione.

La condanna

I 5 anni di squalifica sono stati inflitti perché «la minore età del direttore di gara assume nel caso di specie valore di aggravante eccezionale, rendendo il comportamento posto in essere ancora più vile, intollerabile e contrario ai principi di lealtà sportiva», e «la giurisprudenza sportiva ha più volte affermato la necessità di adottare provvedimenti esemplari nei confronti di coloro che si rendano responsabili di aggressioni agli ufficiali di gara, tanto più quando tali comportamenti coinvolgono arbitri minorenni».

«Nei nostri campi la violenza non ci deve essere e non troverà mai spazio. Saremo sempre inflessibili ogni volta che si verificheranno questi comportamenti», la condanna di Gianni Cadoni, presidente CR Sardegna e vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti.

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