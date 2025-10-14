Aggressione alla runner, oggi la convalida 

È slittato a questa mattina l’interrogatorio di garanzia di Mahdi Akhoundi, iraniano di 34 anni, arrestato domenica dai carabinieri con l’accusa di tentata violenza sessuale nei confronti di una giovane donna che si stava allenando nella pista pedonale per San Gemiliano. Secondo le accuse l’uomo, dopo averla molestata verbalmente, l’avrebbe anche afferrata e palpeggiata.

Il giovane finito in carcere a Uta, che era ospite del Centro di prima accoglienza di Monastir, comparirà dunque davanti alla giudice per le indagini preliminari del Tribunale, Claudia Falchi Delitala, che dovrà convalidare l’arresto deciso dalla pm di turno, la sostituta procuratrice Rossella Spano, che ha ricevuto gli atti raccolti dai carabinieri della stazione cittadina, coordinati dal luogotenente Riccardo Pirali. Stando al racconto riferito ai militari dalla giovane, che ha formalizzato la querela, dopo un primo tentativo di approccio la donna sarebbe riuscita ad allontanarsi, con l’aiuto di un altro runner, ma poi sarebbe stata nuovamente molestata dal 34enne. Dopo la chiamata al 112, i militari avrebbero rintracciato il sospettato che – sbrigate le formalità – è stato poi arrestato con l’accusa di violenza sessuale.

Prima dell’udienza, la giudice dovrà nominare un traduttore per consentire all’indagato di comprendere le eventuali domande che gli verranno sottoposte. Nel frattempo non è ancora chiaro se abbia già provveduto a scegliere un legale di fiducia dopo la nomina di un avvocato d’ufficio.

