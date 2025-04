Aggressione al supermercato per portare via il formaggio  

Ha preparato lo zaino ed è entrato nel supermercato di via Monsignor Angioni raggiungendo il reparto frigo: a quel punto, pensando di non essere notato, ha riempito la sacca di confezioni di formaggio e si è diretto verso l’uscita senza pagare niente. L’azione di un trentenne straniero non è sfuggita al personale della sicurezza. Il vigilantes della società Tiger lo ha bloccato: c’è stata una colluttazione e la guardia giurata è riuscita a trattenere lo zaino mentre l’uomo è fuggito a mani vuote. Ma grazie alle telecamere di sorveglianza e alla testimonianze, gli agenti del commissariato di Quartu sono riusciti a identificare il trentenne, denunciato a piede libero per rapina impropria.

La vicenda è avvenuta davanti a diverse persone che hanno chiamato subito il 112 con l’arrivo poi delle pattuglie della Polizia del commissariato. Il vigilantes ha notato l’atteggiamento sospetto del 30enne, conosciuto per i suoi precedenti specifici, e così lo ha seguito. Quando ha sistemato le confezioni di formaggio (100 euro di valore) lo ha atteso dopo le casse: l’uomo, secondo le accuse, non ha pagato. A quel punto c’è stato lo scontro. La guardia giurata ha strappato lo zaino con dentro la merce. Così il 30enne ne ha approfittato per scappare prima dell’arrivo degli agenti del commissariato. Le attività successive della Polizia hanno permesso di identificarlo e far scattare la denuncia. (m. v.)

