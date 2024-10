Aggressione al Pronto soccorso Feriti un infermiere e un vigilante  

Ancora il personale di un pronto soccorso nel mirino, di nuovo violenza nei confronti di chi assiste e cura le persone che stanno male. Un paziente appena giunto su un’ambulanza del 118 è entrato come una furia al pronto soccorso in piena notte, e si è capito subito che sarebbe finita male. L’uomo, un operaio di 24 anni di Monserrato, ha aggredito un infermiere del posto di primo soccorso dell’ospedale Santissima Trinità in via Is Mirrionis a Cagliari, provocandogli una lesione al torace. È intervenuta per difenderlo la guardia giurata in servizio nella struttura sanitaria, ma la rabbia dello sconosciuto - forse sotto l’effetto di droga o alcool, oppure di entrambi - era incontenibile e bloccarlo non si è rivelato per niente facile. Così, nella lotta per immobilizzare l’operaio che era ormai una furia, il vigilante ha riportato un trauma al volto.

Le manette

La questione è stata risolta subito dopo dai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari: l’operaio di Monserrato, che i militari già conoscevano per precedenti atti di lesioni personali, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale oltre che danneggiamento di beni dello Stato, è finito in manette dopo una lotta durante la quale ha anche danneggiato un sedile della gazzella dei carabinieri. In precedenza aveva anche rotto un fanale dell’ambulanza del 118 che l’aveva portato al pronto soccorso. L’infermiere quartese di 27 anni e la guardia giurata di 31, di Tonara, sono diventati pazienti dei medici dello stesso pronto soccorso del Santissima Trinità, per le lesioni riportate nella lotta con l’operaio descritto come «completamente fuori di sé». Entrambi gli aggrediti se la caveranno con pochi giorni di cure, e con la rabbia di svolgere un lavoro tanto utile alla collettività quanto pericoloso per via delle continue aggressioni.

Processo rinviato

La notte, l’operaio protagonista delle aggressioni l’ha trascorsa in una camera di sicurezza del comando dei carabinieri e ieri mattina, al processo per direttissima, il giudice ha convalidato il suo arresto, l’ha scarcerato imponendo l’obbligo di dimora e ha concesso i termini a difesa, cioè un rinvio per consentire all’avvocato del giovane di preparare la sua difesa. Dunque, medici e infermieri - assieme alle guardie private in servizio in ospedali, posti di pronto soccorso e ambulatori delle guardie mediche che ancora sono aperte - continuano a essere nel mirino di persone violente, spesso con la mente annebbiata dall’alcool o dalle droghe. Nel caso dell’operaio, c’è il dubbio che le sue condizioni psichiatriche non siano buone a prescindere dal singolo abuso di sostanze.

I messaggi

Immediata la solidarietà dell’Asl di Cagliari all’infermiere e alla guardia giurata vittime dell’ennesimo episodio di violenza ai danni di personale medico e paramedico. Una nota esprime «vicinanza e solidarietà ai professionisti che sono impegnati, con ruoli differenti, nei servizi di emergenza-urgenza e che fronteggiano, ogni giorno, situazioni molto complesse da gestire e si ritrovano ad essere sempre più frequentemente oggetto di episodi di violenza». Sulla stessa traccia la nota di Ugo Cappellacci, presidente della commissione Salute della Camera dei deputati: «Abbiamo inasprito le sanzioni per gli autori di queste violenze, ora auspichiamo pene esemplari perché questa emergenza va fermata».

