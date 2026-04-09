Aggressione a colpi di roncola 

Prima ha cercato di colpirlo alla testa, per ben tre volte utilizzando una roncola. Poi quando l’uomo, di 76 anni, è riuscito a parare il colpi con un braccio ed è caduto a terra, gli ha dato un violento calcio al fianco sinistro. Per questo Marco Succu, 55enne, è stato arrestato dai carabinieri nella sua casa di via Brusco Onnis con l’accusa di tentato omicidio. L’aggressione ieri, poco prima delle 17.30, in piazza Italia. Il pensionato ha riportato una ferita profonda alla mano causata da una roncola. L’episodio si è verificato tra i giardini e i parcheggi coperti, in una zona molto frequentata, anche da bambini, a due passi dagli uffici del Comune e della Provincia e a poche centinaia di metri dalla Questura.

Lite tra conoscenti

Secondo le prime ricostruzioni, vittima e aggressore si conoscevano già. I due avrebbero avuto un litigio poco prima dell’aggressione, degenerato rapidamente. Il 55enne sarebbe andato per affrontare il pensionato e chiedergli conto su “brutte” parole pronunciate nei confronti del padre. La discussione è ben presto degenerata e il giovane con uno zainetto rosso avrebbe tentato di colpire l’anziano tre volte con la roncola, ferendolo al braccio. Nonostante la gravità della situazione, la vittima è riuscita a chiamare il 118. Al loro arrivo, i soccorritori, la polizia e i carabinieri hanno ricevuto indicazioni precise sull’aggressore, permettendo un rapido intervento.

Soccorso in ospedale

I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasportare l’ottantenne in ospedale per ulteriori accertamenti. La vittima non sarebbe in pericolo di vita. Secondo i primi riscontri degli inquirenti e di alcuni testimoni, la ferita è stata provocata da un tentativo di parare i colpi o di sottrarre l’arma all’aggressore.

Arresto

Al 112 sono giunte tante segnalazioni di cittadini allarmati dalla presenza in piazza Italia dell’uomo armato di roncola. I carabinieri lo hanno rintracciato poco dopo mentre stava rientrando a casa. Qui è stata recuperata la roncola. L’uomo, assistito dall’avvocato Celestino Chia, è stato condotto in caserma dove, su disposizione del pm Riccardo Belfiori, ed è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. In attesa dell’udienza di convalida, le indagini proseguono per chiarire meglio l’accaduto.

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