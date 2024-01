Aggressione a Bancali, lametta puntata alla gola di un agente 

Una lametta sulla gola di un agente della polizia penitenziaria. È successo lo scorso venerdì nel carcere di Bancali e a impugnare la lama è stato un detenuto della Sezione protetti. A rivelare l'episodio il delegato nazionale per la Sardegna del Sappe Antonio Cannas: «Come ormai accade giornalmente l'agente era solo in sezione e grazie all'intervento prima degli altri ristretti e poi dei poliziotti del piano superiore accorsi al trambusto, si è evitato il peggio». Nonostante la pronta reazione dei presenti l'esponente delle forze dell'ordine ha riportato una lesione alla gola per fortuna solo superficiale.

L'ennesimo fatto di violenza riporta in primo piano le priorità della sicurezza «con cui quotidianamente - continua il rappresentante del sindacato - hanno a che fare le donne e gli uomini della polizia penitenziaria, specie rispetto a soggetti con evidenti problemi psichiatrici». Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, mette in relazione la presenza di detenuti stranieri all’aumento degli “eventi critici nelle carceri”. «Negli ultimi venti anni gli stranieri - sostiene Capece- da una percentuale media del 15 per cento sono passati oggi ad essere quasi 19.000 rispetto alle circa 60mila detenuti». (e.fl.)

RIPRODUZIONE RISERVATA