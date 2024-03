Aggregazione e crescita: un progetto guidato dai ragazzi 

Non è un progetto calato dall’alto ma costruito dai protagonisti: ragazzi dai 10 ai 19 anni. Si chiama TeenHubs ed è promosso dal Plus di Sanluri attraverso un percorso che vede i giovani impegnati a realizzare iniziative di aggregazione e crescita, favorendo la scoperta di nuovi luoghi e spazi di incontro nel territorio dell’Unione Comuni Marmilla.

Come? Si parte dalla compilazione di un questionario, cliccando su www.teenhubs.it, per capire quali sono i luoghi che i ragazzi preferiscono, quali argomenti trattare e quali iniziative mettere in campo.

Le proposte verranno poi trasformati in luoghi che fungono da hub fisici, virtuali, digitali e che diventeranno centri di incontro per favorire l’interazione sociale, la condivisione di esperienze e la crescita personale.

Attraverso laboratori tematici, TeenHubs metterà a disposizione spazi fisici, virtuali, temporali e relazionali che consentiranno agli adolescenti e preadolescenti di esplorare e sviluppare le proprie passioni.

La fase operativa del progetto partirà a maggio e si concluderà a dicembre 2024. L’obiettivo è la promozione del territorio dove i ragazzi scelgono luoghi e iniziative che rispondono alle loro esigenze. (s. r.)

