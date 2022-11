Aggrediva tutti ma era malato 

«Adesso sto bene perché vengo curato e quando tutti i processi saranno finiti voglio tornare in Nigeria, non chiedo di stare qui»: Chiye Kingsey è appena uscito da un’aula del Tribunale di Tempio e parla con il suo avvocato, Gerardo Giacu. Il legale spiega all’uomo (del quale non è certa neanche l’età) che forse la sua esperienza terribile è finita. L’esperienza di una persona con gravi patologie psichiatriche, arrestata, processata e perseguita per almeno due anni senza alcun intervento sul piano sanitario. Una decina di fascicoli penali a carico, almeno cinque arresti e infine il trasferimento a Bancali: Chiye Kingsey tra il 2020 e il 2021 è entrato e uscito dalle camere di sicurezza delle caserme di Olbia. Picchiava tutti, a caso, anche passanti che avevano la sfortuna di incontrarlo e si scagliava contro chiunque avesse una divisa. L'episodio più grave è quello ai danni di un pensionato olbiese, al quale il nigeriano ha rotto una mascella.

Il fattore culturale

Ieri nell'ennesimo processo per lesioni, è stata raccontata la storia del nigeriano e soprattutto l'esito della sua vicenda: Chiye non è punibile, perché ha una grave disabilità psichica e avrebbe dovuto essere curato subito. Invece ha trascorso i mesi durissimi del lockdown chiuso in una camera, dalla quale usciva per picchiare chiunque gli capitasse a tiro. La trafila per Chiye era sempre la stessa: aggressione, arresto e scarcerazione. Sino a quando non finisce a Bancali e la giudice Caterina Interlandi (presidente della sezione penale del Tribunale di Tempio) decide di approfondire il caso. Sul tavolo della magistrata erano arrivate delle relazioni, valutazioni di operatori socio-sanitari inserite nei fascicoli penali del nigeriano. L’aggressività dell’uomo, incontenibile, veniva derubricata a connotazione antropologico – culturale. La giudice mette in fila la raffica di episodi avvenuti a Olbia (dove l’uomo aveva un riferimento sicuro nel dormitorio della Caritas) e dispone una perizia medico-legale. La diagnosi della psichiatra Maria Gabriella Angius ha un effetto immediato, il nigeriano (che dimostra circa trent’anni) viene scarcerato e inserito in una comunità protetta dell’Anglona.

«Vorrebbe lavorare»

Dice l’avvocato Gerardo Giaccu: «I giudici lo stanno assolvendo. Seguito da personale medico specializzato, è un’altra persona. Mi ha chiesto se è possibile rientrare in carcere per lavorare in falegnameria, vorrebbe mettere insieme i soldi per ritornare a casa. Adesso tutti sanno che Chiye aveva bisogno solo di essere aiutato e curato».