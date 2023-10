Aggredito prima della caduta dalla finestra? 

Ci sarebbero sia i segni evidenti di un’aggressione che, a quanto pare, quelli di un disperato tentativo di difesa. È quanto sarebbe emerso nella tarda serata di ieri al termine dell’autopsia ordinata dalla Procura ed eseguita sul corpo di Mario Mulas, trovato morto domenica mattina nel piazzale di un complesso che ospita varie attività in viale Elmas. L’imprenditore 75enne sarebbe morto a causa della rovinosa caduta dalla finestra di un locale che aveva in uso, proprio sopra l’azienda di famiglia che gestiva con i figli.

Nessun incidente

Non sarebbe dunque stato un incidente a uccidere l’imprenditore originario di Oliena ma da tempo trapiantato a Cagliari. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori della Squadra Mobile e della sostituta procuratrice Rita Cariello ci sarebbero l’omicidio o la morte come conseguenza di altro reato. Mario Mulas potrebbe dunque essere caduto nel disperato tentativo di sfuggire ad un pestaggio, forse a seguito di un tentativo di rapina. Gli esperti della Scientifica, intervenuti domenica nell’appartamento al primo piano dove viveva l’imprenditore, avrebbero a lungo cercato le tracce della persona che si trovava con la vittima, poco prima che volasse giù dalla finestra.

L’ipotesi della rapina

Ad avvallare l’ipotesi della rapina, o comunque che non si sia trattato di una fatalità, ci sarebbe anche il fatto che dal parcheggio della società di famiglia, la Quemme srl, mancherebbe un mezzo, pare un furgone, ma anche che all’uomo sarebbe stato sottratto il telefonino. Due le ipotesi: che Mario Mulas conoscesse il suo aggressore, oppure che abbia sorpreso qualcuno che si trovava nell’appartamento. Per ora sia gli investigatori della Mobile che gli inquirenti in Procura stanno tenendo sulla vicenda il riserbo più stretto: già acquisiti i filmati delle telecamere della zona artigianale, nelle prossime ore potrebbero già arrivare sviluppi importanti nell’inchiesta.

L’autospia

La conferma che il 75enne possa essere rimasto vittima di un’aggressione sarebbe dunque arrivata ieri con l’autopsia, affidata dalla pm Cariello all’esperto Matteo Nioi. Anche dal Dipartimento di Medicina Legale del Policlinico di Monserrato non arrivano notizie e viene rispettata la consegna del silenzio, mentre la famiglia ha nominato l’avvocato Luca Sannio di seguire le indagini. Il legale, dal canto suo, ha così chiamato il medico Alberto Ghigine che ha partecipato all’accertamento autoptico, iniziato ieri alle 15 e durato sino a dopo le 19. Sul corpo del 75enne sarebbe stato effettuato anche un esame tossicologico per comprendere quali fossero le sue condizioni al momento della presunta aggressione e della successiva caduta mortale. Per avere risposte definitive bisognerà dunque aspettare, ma è certo che la morte sia da ricondurre alla caduta dalla finestra.

Le indagini

Esclusa la caduta accidentale e il gesto volontario, ora l’indagine si starebbe concentrando su due ipotesi: l’omicidio o la morte come conseguenza di altro reato. Le indagini sono affidate agli uomini della Squadra Mobile della Questura, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro e dalla collega Veronica Madau. Nelle prossime ore la pm Rita Cariello potrebbe dissequestrare la salma e riconsegnare il corpo dell’imprenditore alla famiglia per consentire che vengano celebrati i funerali, ma nonostante il silenzio e il riserbo l’impressione è che gli investigatori siano già su una pista chiara e che il “giallo” possa essere risolto entro qualche giorno.

