«Aggredito per la foto a Geolier» 

Scatta una foto in discoteca al rapper Geolier e viene aggredito dai buttafuori perché nessuna immagine, al di là di quelle ufficiali, sarebbe stata autorizzata tra i tanti frequentatori del locale. È successo in Costa Smeralda, al Just Me di Porto Cervo, l'ex Just Cavalli. I fatti risalgono alla notte tra il 5 e il 6 agosto scorso. Vittima dell'aggressione uno studente universitario di Palermo in vacanza in Costa: il giovane, che era in discoteca con alcuni amici, ha già presentato formale denuncia. «I ragazzi pensavano di trascorrere una tranquilla serata nel locale, quando si è diffusa la voce che stava arrivando il cantante Geolier - ha spiegato all'Ansa l'avvocata del foro di Palermo, Roberta Reina, che rappresenta lo studente - Quando l'artista è arrivato, qualcuno del gruppo di amici ha messo le mani in tasca, forse per prendere il telefono cellulare e da lì sono stati aggrediti, in particolare il mio assistito, che è stato colpito al volto. Non era stato palesato in alcun momento - precisa la legale - il divieto esplicito di scattare foto nel locale o fare video». Portati fuori dalla discoteca, i ragazzi hanno subito chiamato la polizia, che sta ora proseguendo le indagini sull'accaduto. Medicato al Pronto soccorso dell'ospedale di Olbia, al giovane aggredito sono stati assegnati nove giorni di prognosi.

RIPRODUZIONE RISERVATA