Aggredito nella casa di via Gramsci 

Via Gramsci come il Bronx: due sere fa il tratto terminale del viale è stato teatro di misterioso pestaggio di cui ne ha fatto le spese un ragazzo di 35 anni. Sarebbe stato aggredito nell’appartamento che da mesi occupa abusivamente e in cui vive in condizioni precarie con una donna e un bambino di circa 5 anni.

L’allarme

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118 che ha portato l’uomo all’ospedale Sirai e una pattuglia del commissariato di polizia.

L’episodio risale a metà pomeriggio di venerdì. Secondo alcune persone che si trovavano in zona, due individui sarebbero entrati con prepotenza nell’appartamento (la cui proprietà è di Area): era già assurto agli onori della cronaca poco meno di un mese fa quando la polizia municipale sulla scorta di diverse segnalazioni aveva dovuto, con l’ausilio dei vigili del fuoco e del servizio veterinario Asl, sequestrare due cani malnutriti e maltrattati. Nell’alloggio, che Area aveva anni fa assegnato a un altro inquilino, vive il giovane di 35 anni con una donna e il figlio di lei. Nell’appartamento non ci sarebbe acqua corrente (verrebbe attinta da un pozzo in giardino) e sarebbe staccato l’allaccio Enel. «Una situazione che ci porta comunque a condurre le doverose verifiche a prescindere da quello che sarebbe accaduto», premette l’assessore alle Politiche sociali Paolo Moi.

Le spranghe

L’aggressione sarebbe durata pochi minuti e sarebbero stati utilizzati anche dei bastoni o delle spranghe. Restano oscuri per il momento i motivi dell’irruzione avvenuta dopo che gli aggressori sarebbero riusciti a forzare l’ingresso. Il 35enne non avrebbe riportato lesioni importanti, e sarebbe anche stato in grado di difendersi. Tuttavia chi ha sentito le urla ha chiamato le forze dell’ordine e sul posto è giunta un’ambulanza del 118, poi raggiunta da un’auto della Polizia. Le condizioni del giovane non sarebbero preoccupanti. Ma a preoccuparsi sono i residenti e chi ha esercizi commerciali perché è la seconda volta che in quella zona, nella via centrale della città, si verifica la necessità di far intervenire le forze dell’ordine. E questa volta l’episodio sarebbe stato particolarmente violento.

