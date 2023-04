Aggredito e scippato sotto casa Un ottantenne finisce in ospedale  

È finito in ospedale per le ferite riportate nell’aggressione subita ieri sera in via Codroipo: un ottantenne è stato scippato da un giovane e scaraventato a terra, riportando diverse lesioni. In suo aiuto sono intervenuti subito due inquilini di una palazzina: hanno visto lo scippatore scappare e lo hanno inseguito, costringendolo a liberarsi del bottino, il portafoglio dell’anziano. Intanto è stato dato l’allarme: sul posto gli agenti della Squadra volante che hanno avviato le ricerche del malvivente, un giovane migrante secondo le indicazioni raccolte dai poliziotti.

L’anziano, come emerso dai primi accertamenti, stava rientrando a casa. Improvvisamente è stato afferrato alle spalle da un ragazzo. L’aggressore lo ha fatto finire a terra e gli ha sfilato il portafoglio. Le urla della vittima hanno attirato le attenzioni di due inquilini. Hanno visto lo scippatore scappare e lo hanno inseguito. Quando il giovane malvivente ha capito di avere poche speranze, ha gettato il borsellino.

Il bottino è stato così recuperato e, dopo l’arrivo degli agenti delle volanti, restituito subito all’anziano. L’ottantenne è stato poi preso in consegna dal personale medico del 118 e accompagnato in ospedale per gli accertamenti: non dovrebbe aver riportato fratture ma è stato tenuto in osservazione per valutare meglio le sue condizioni. Intanto i poliziotti, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, hanno avviato le ricerche del giovane scippatore. Pochi gli elementi a disposizione degli agenti: una descrizione del ragazzo e del suo abbigliamento. (m. v.)

