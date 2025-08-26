Aggredito e ferito da una baby gang 

Uscire per una tranquilla passeggiata e subire un’aggressione. Sono i cinque minuti di paura di un cinquantenne sestese. Mentre la voce pubblica racconta del pericolo baby gang per le strade.

Aggredito per strada

Il fatto è accaduto sabato in via San Gemiliano. «Tornavo a casa e ho incrociato due ragazzi e una ragazza, tra i 16 e i 17 anni. Mi hanno chiesto una sigaretta. Non l’avevo, così hanno iniziato a darmi spintoni e urlarmi contro», racconta la vittima, che preferisce restare anonima per paura, «mi sono difeso, ho tirato qualche pugno. Sono scappati ma prima la ragazza ha tirato fuori delle chiavi, e mi ha graffiato la gamba, alla coscia». Tornato a casa l’uomo si è medicato, poi ha scritto un breve messaggio di avviso sui social. «Non voglio problemi, solo lanciare un allarme». Che non è rimasto inascoltato; centinaia i commenti al “post”, tra tante richieste di drastici rimedi.

La politica

Per il Comune, il primo rimedio è la prevenzione: «Condanniamo ogni gesto di violenza, con l’educativa di strada e col Centro Giovani abbiamo fatto tanto contro modelli emulativi sbagliati. Metteremo in campo tutte le misure per prevenire queste situazioni», dice dell’assessore alle Politiche Sociali Mario Alberto Serrau. La sindaca Paola Secci, afferma: «Ci siamo impegnati in questi anni per portare nelle scuole e nelle piazze esperti in educazione e rispetto della legalità. Siamo contro ogni tipo di violenza e in collaborazione con le forze dell'ordine monitoriamo e cerchiamo di contenere e isolare azioni violente».

L’esperto

Mentre Luca Pisano, psicologo, responsabile del Centro Giovani, punta il dito su un aspetto importante: «Una segnalazione anonima su fatti accaduti ad altri non aiuta a contrastare la devianza, ma rischia di mantenerla, perché genera solo allarme senza permettere interventi concreti». Il servizio di educatori nelle strade, spiega Pisano, al momento non è in funzione, perché «gli episodi di aggressione tra ragazzi, pur gravi, restano circoscritti. I giovani coinvolti potrebbero non essere di Sestu, così come quei pochi ragazzi sestesi che a volte si comportano male a Cagliari non rappresentano l’intera comunità. Per prevenire davvero certi comportamenti serve responsabilità: segnalare direttamente ai Carabinieri e collaborare con le istituzioni».

Altri episodi

Intanto dietro lo schermo dell’anonimato, dovuto alla paura, c’è chi è disposto a parlare: «Sono ragazzini sbandati, che insultano i passanti, fanno vandalismi, lasciano rifiuti in giro», racconta un altro cittadino; «ma non mettete il mio nome per favore». Ultimamente sono stati vandalizzati più volte i giochi e l’impianto d’irrigazione di piazza fra Ignazio, e anche dietro alcuni recenti incendi di auto ci sarebbe una banda di ragazzini.

