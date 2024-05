Aggredito da Depardieu, Barillari in ospedale 

Scene da “Dolce Vita” ieri in via Veneto. È stato centrato al volto da due o tre pugni il fotoreporter Rino Barillari, il re dei paparazzi romani, aggredito al centro della capitale dall'attore francese Gerard Depardieu.

Da una prima ricostruzione, l'attore, 79 anni, aveva pranzato con alcune persone ai tavolini dell'Harry's bar di via Veneto. Dopo aver mangiato, infastidito dalle foto che stava scattando, avrebbe aggredito Barillari all’altezza di largo Fellini colpendolo con due o tre pugni al volto. Poi è salito su un'auto Ncc ed è andato via.

Il fotoreporter è stato portato in ospedale in codice verde. I carabinieri, intervenuti sul posto, stanno raccogliendo le testimonianze. Verranno vagliate anche le immagini di videosorveglianza. Ma, intanto, arriva la puntualizzazione del legale del divo francese: «Il cosiddetto re dei paparazzi Rino Barillari, noto per i suoi metodi aggressivi, ha spinto violentemente la compagna di Gérard Depardieu, Magda Vavrusova». Delphine Meillet, avvocata del foro di Parigi, parla in qualità di legale rappresentante della giovane che era in compagnia dell'attore francese all'Harry’s Bar a via Veneto mentre Barillari scattava delle foto e, secondo quanto riportato ai carabinieri, veniva preso a pugni dall'attore francese. «Il fotografo mi ha spinto toccandomi il busto e il petto con il braccio. In questo momento in cui presento la denuncia provo ancora dolore, è stato violentissimo», ha dichiarato agli agenti della Questura di Roma ai quali ha sporto denuncia per violenza. Continua l’avvocato: «Questo fotografo, che non è al suo primo litigio, vanta quasi 170 emergenze mediche per aver litigato con celebrità che si rifiutavano di farsi fotografare».

RIPRODUZIONE RISERVATA