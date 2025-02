Aggredito a Lanzarote, l’arrestato confessa 

MADRID. «L’ho colpito e sono fuggito». L’aggressore di Salvatore Sinagra, il 30enne siciliano da giorni in coma farmacologico a Las Palmas, resta in carcere con l’accusa di lesioni gravi dopo la convalida del fermo. L’uomo, 30 anni, originario delle Canarie, precedenti per droga, ha ammesso di avere colpito Sinagra con un pugno, a suo dire che non era letale. Una versione però che mal si concilia con i danni riportati dalla vittima, sottoposto a un’operazione per ridurre un ematoma al cervello. Contro di lui ci sono le immagini delle telecamere e delle testimonianze che hanno portato prima la Guardia Civil ad arrestarlo e poi il tribunale di Arrecife a convalidare il fermo. La brutale aggressione contro Sinagra, che lotta contro la morte all’ospedale universitario Doctor Negrin di Las Palmas di Gran Canaria, è avvenuta domenica scorsa in un bar di Playa del Carmen, una delle principali località turistiche di Lanzarote. Un’aggressione «di inaudita violenza», gratuita e a freddo, avvenuta dopo un banale diverbio. Il colpo ha raggiunto Salvatore mentre fumava una sigaretta davanti al locale, ormai convinto di essersi lasciato la lite alle spalle, secondo quanto ha raccontato il padre Andrea, pescatore delle Egadi. Angosciato per le gravi condizioni del figlio, ricoverato per una frattura cranica e lesioni profonde in terapia intensiva, Andrea è accorso al suo capezzale assieme all’altro figlio e a una nipote. Sono assistiti dal console responsabile del vice consolato d’Italia alle Canarie, Gianluca Cappelli Bigazzi, e confidano nella «solida attività investigativa della Guardia Civil».

