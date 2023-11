Aggrediti e rapinati la notte di Halloween  

La serata di festa, per Halloween, si è trasformata in una notte di paura per due ragazzi di 17 e 19 anni: aggrediti e rapinati da almeno due giovani all’esterno della Fiera campionaria, tra martedì e ieri. I malviventi sono riusciti a impossessarsi di una catenina d’oro, strappandola dal collo di una delle vittime: sono poi scappati prima che potessero intervenire gli amici dei ragazzi rapinati. Sull’episodio indagano i carabinieri: una pattuglia del nucleo radiomobile ha subito avviato le ricerche dei malviventi.

I militari hanno per ora raccolto il racconto del 19enne e del 17enne: i giovani cagliaritani hanno dato una descrizione dei rapinatori, forse stranieri. Sono stati ascoltati anche gli amici delle vittime che si sono messi all’inseguimento degli aggressori senza riuscire a bloccarli. La speranza ora è che qualche telecamera presente nella zona abbia ripreso le fasi della rapina. (m. v.)

