Aggrediti dai neonazisti tedeschi: «In Italia facciamo come ci pare» 

Milano. «Aggrediti da una gang omofoba tedesca in Lamborghini e Ferrari»: lo denunciano alcuni volontari Lgbtq+ del “Muro della Gentilezza”, il primo in Italia dove si può lasciare qualsiasi cosa da regalare alle persone meno fortunate. Mentre iniziava la distribuzione di viveri e generi di prima necessità, lunedì mattina, davanti al Muro si è fermato un tir da cui sono scese diverse macchine di lusso, scortate da individui con T-shirt nera e pantaloni mimetici. Erano le auto della Lion’s run, un rally di auto di prestigio promosso dall’omonima agenzia di Monaco di Baviera, che si concluderà il 7 luglio a Ibiza. «Hanno bloccato la strada senza autorizzazione, - racconta Alessandro Vaccari, dimesso con una prognosi di 15 giorni - per scattare foto causando disagi al traffico. I volontari hanno chiesto gentilmente di spostarsi permettendo ai milanesi di arrivare a lavoro; la gang ha risposto “noi in Italia facciamo quello che vogliamo”. A questo punto è cominciata l'aggressione fisica vera e propria condita da insulti omofobi e politici che vede come vittime diversi volontari». I carabinieri hanno poi identificato i membri della gang a poca distanza, nei pressi dell’Hotel Viu. «Abbiamo denunciato gli aggressori, confidiamo nel sistema giuridico e nell’indignazione dei cittadini», dicono dal Tempio del Futuro Perduto.

