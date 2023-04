Aggredite per una bolletta 

Quando una delle due impiegate ha schiacciato l’interruttore per aprire la porta il punto Enel Energia di via Tortolì è diventato un ring. Una donna di 70 anni di origini romane trapiantata a Tortolì, ha inveito prima con un cliente, strappandogli la cartella dalle mani e lanciandogliela addosso, poi si è fiondata dietro il banco e ha aggredito, sia verbalmente che fisicamente, le due addette al servizio, Stefania Lepori, 37 anni, e Ilaria Lai (39), entrambe di Tortolì. Entrambe sono dovute ricorrere alle cure della guardia medica, che ha accertato contusioni e prescritto ulteriori controlli. Anche la donna ha raggiunto l’ambulatorio medico.

«Il clima è sempre più teso, ma noi offriamo un servizio e non siamo responsabili dei rincari energetici. Siamo preoccupate per la nostra incolumità», ha ammesso Stefania Lepori. Tra cittadini che non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena e altri malumori diffusi, anche gli impiegati di un ufficio doi riscossione rischiano di diventare parafulmini.

Domani le due impiegate andranno dai carabinieri per sporgere denuncia contro la signora, una sedicente regista che dimora in una casa in affitto e che, in precedenza, si era presentata nell’ufficio per chiedere chiarimenti sui costi dell’energia dell’utenza. Dati che non le sono stati comunicati nel rispetto della privacy non essendo lei la titolare del contratto attivo.

L’episodio

Erano da poco passate le 18 di venerdì. All’interno dello spazio Enel Energia, al numero 72 di via Monsignor Virgilio, le due impiegate si apprestavano a servire un cliente in attesa. La signora ha suonato il campanello e ha atteso qualche istante all’esterno prima che le venisse consentito l’accesso. Una volta che il sensore ha aperto la porta la donna, varcato l’ingresso, avrebbe subito sbraitato, lamentando l’eccessiva attesa e accusando le due addette di oziare dietro la scrivania. A quel punto l’intervento del cliente in attesa, che inizialmente avrebbe tentato di offrire una spiegazione e gettare acqua sul fuoco. Così non è stato, anzi. La signora, in tenuta ginnica, dopo aver aggredito l’utente ha poi raggiunto le operatrici nell’area riservata, le ha afferrate per i capelli, ha preso i loro cellulari e li ha scaraventati a terra. Ne è nata una violenta colluttazione, tanto che in due hanno faticato a trattenere l’ira della donna che continuava a inveire contro le impiegate. «Sono stati cinque minuti di terrore, sembrava uno tsunami», ha raccontato Stefania Lepori. Quando sono riuscite a immobilizzarla e ad allontanarla dal locale, le operatrici hanno chiamato i carabinieri, subito intervenuti.