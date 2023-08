Aggredita una coppia di turisti 

Lei è stata palpeggiata, il fidanzato picchiato. Quando i due turisti toscani hanno tentato la fuga, i tre presunti aggressori li hanno inseguiti speronando la loro auto. Una serata di ordinaria follia sul litorale di Tertenia è finita con tre denunce per ipotesi di reato da brividi: violenza sessuale, minaccia, percosse e violenza privata. È la Procura di Lanusei a contestarli a tre ragazzi di Tertenia identificati come responsabili delle violenze subite dai turisti . Uno di loro è Daniele Delussu, il ragazzo finito in manette nei giorni scorsi per cocaina.

La vicenda

Lo scorso fine settimana Sarrala si è animata con il festival della birra. In tanti, residenti e turisti, hanno scelto la suggestiva cornice del lungomare. È filato tutto liscio, fino a quando, domenica sera, in una zona a poca distanza dall’epicentro del divertimento tre giovani residenti sono entrati in contatto con una coppia di vacanzieri che sta trascorrendo le vacanze in un campeggio della marina. In realtà, almeno inizialmente, stando alla versione investigativa, i cinque giovani hanno avuto un approccio amichevole. Poi il corto circuito. I tre si sarebbero scagliati contro la coppia, minacciando i fidanzati. In un istante sono passati dalle parole ai fatti e hanno molestato la donna, palpeggiandola e infine hanno percosso il ragazzo con spinte e schiaffi. I due turisti hanno tentato di sfuggire alle violenze allontanandosi a bordo del proprio mezzo, ma sono stati inseguiti e più volte speronati con la macchina occupata dai tre aggressori, che si sono poi allontanati nel tentativo di far perdere le proprie tracce. I tre, rintracciati dai carabinieri di Tertenia e del nucleo radiomobile di Jerzu a seguito di riconoscimento fotografico da parte delle vittime dell’aggressione, sono stati denunciati per violenza sessuale, minaccia, percosse e violenza privata. L’auto utilizzata per inseguire la coppia, una Volkswagen Golf, è stata sequestrata per poter eseguire i rilievi tecnici del caso. In più, al termine della perquisizione, i carabinieri hanno trovato 10 dosi di cocaina confezionata in involucri termosaldati per un totale di 5 grammi. Il proprietario, Daniele Delussu, 23 anni, è stato arrestato e, dopo 48 ore ai domiciliari, il gip ha disposto per lui l’obbligo di dimora.

La condanna

Giulio Murgia, sindaco di Tertenia, esprime solidarietà ai ragazzi aggrediti e condanna con fermezza l’accaduto. «Fatti di questo genere non rappresentano la nostra comunità e li ripudiamo. Da noi i turisti sono sempre i benvenuti perché facciamo dell’ospitalità un biglietto da visita. A nome della comunità chiedo scusa alle giovani vittime delle violenze».

