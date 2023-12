«Aggredita in centro»: riemerge l’allarme sicurezza 

Rincorsa, afferrata dai capelli e strattonata fino a rovinare per terra, la denuncia social di una giovane olbiese di 29 anni riaccende le polemiche intorno alla sicurezza del centro storico. L’aggressione, avvenuta mercoledì sera intorno alle 21, mentre si recava in un ristorante della zona. «A un certo punto ho sentito dei rumori alle mie spalle, mi sono girata e ho visto un uomo correre verso di me. In un attimo mi ha afferrato per i capelli trascinandomi fino a farmi cadere». ha raccontato: «Ho capito che voleva rubarmi la borsa ma l’ho tenuta stretta con tutte le mie forze, d’istinto». L’uomo si sarebbe dileguato solo alla vista di due persone affacciatesi da un locale ma nessuno, denuncia ancora la giovane istruttrice di nuoto, sarebbe intervenuto direttamente per prestarle soccorso. Sulla vicenda l’intervento del Pd cittadino: «Da tempo diciamo a gran voce che il centro di Olbia ha bisogno di azioni immediate e concrete perché i cittadini non si sentono sicuri – si legge sul profilo Meta - L'assessora Casu e l'intera Giunta mettano subito in campo soluzioni rapide ed efficaci. Più volte i consiglieri del PD hanno dato piena disponibilità a collaborare in questo senso, portando in Consiglio proposte e suggerimenti».

